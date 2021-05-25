لجنة الميزانية العامة تعقد اجتماعها الدوري وتناقش مشروع ميزانية الاتحاد

المصدر: وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم بقصر الوطن، الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة و الذي حضره عن بعد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي.

كما حضر الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وممثلون عن وزارة المالية.

وناقشت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة الميزانية لسنوات الخطة 2022-2026، إضافة إلى المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية من أجل إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022، بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم /26/ لسنة 2019 بشأن المالية العامة والقرارات ذات الصلة.

و تطرق الاجتماع إلى التدفقات النقدية المتوقعة للحكومة الاتحادية خلال السنة المالية القادمة 2022 بناء على تقديرات الجهات الاتحادية لإيراداتها، عبر استخدام أحدث التقنيات ونظام أتمتة التنبؤات بالإيرادات المستقبلية.

و وجهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنوات الخمس القادمة وفق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، وبما يحقق رؤية الإمارات العربية المتحدة بخصوص الاستعداد للخمسين عاما المقبلة.

كما ناقشت اللجنة السياسات والإجراءات المالية المتكاملة لتمويل المشروعات الرأسمالية في الحكومة الاتحادية، موجهة بتنفيذ التدابير الضرورية على هذا الصعيد.

و استعرض الاجتماع عددا من المواضيع أهمها الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية الجارية، على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من السنة، والإيرادات المتوقع تحصيلها عن الفترة المتبقية من 2021، كما تم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

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