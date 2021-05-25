مستشفى توام.. يرسخ مكانته على خريطة الرعاية الصحية في الإمارات والمنطقة

المصدر: العين - وام

رسخ مستشفى «توام»، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أكبر شبكة للرعاية الصحية في الإمارات.. مكانته على خريطة الرعاية الصحية في الدولة، والمنطقة، باعتباره من أفضل المستشفيات التي تحقق نجاحاً لافتاً في علاج مرضى السرطان، وأصبح عنوان الثقة في مواجهة هذا المرض، من خلال تقديمه للرعاية الطبية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وقدم مستشفى توام الرعاية الطبية لنحو 20 ألف مريض خلال العام الماضي 2020 راجعوا العيادات الخارجية للمستشفى، و1276 مريضاً تم إدخالهم للمستشفى لتلقي العلاج من مختلف أنواع أمراض السرطان، في حين أجرى نحو 405 عمليات جراحية ناجحة لمرضى أورام من البالغين، وقدم العلاج اللازم لنحو 486 من المرضى الأطفال.

وأكد الدكتور خالد بالعراج، رئيس خدمات الأورام في مستشفى توام، أن مستشفى توام حقق نجاحات بارزة، ونسب شفاء عالية في علاج مرضى السرطان الذين راجعوا المستشفى خلال السنوات الماضية، بما يمتلكه من خبرات عميقة تراكمت على مدى سنوات من تقديمه العلاج لمرضى السرطان على أيدي استشاريين ومختصين مؤهلين تأهيلاً عالياً، وباستخدام التجهيزات المتطورة والتقنيات الحديثة التي تسهم في علاج الأورام السرطانية بنجاح كبير.

وقال إنه تم في الآونة الأخيرة إجراء عمليات تحديث شاملة لعدد من الأقسام وتزويده بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الحديثة، بهدف تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى، وتوفير تجربة فريدة لهم، تستند إلى إرث عميق من الخبرة والسلامة والثقة، التي تميز مستشفى توام، أعرق المستشفيات المعنية بعلاج مرضى السرطان في دولة الإمارات، والمنطقة.

ويولي مستشفى توام أهمية قصوى للعلاج المبني على الدليل والبراهين العلمية وفقاً للمقاييس العالمية، ويراعي التنوع الثقافي، ويحترم خصوصية المريض، بما في ذلك الفروقات الجغرافية والعرقية والاجتماعية والاقتصادية والروحية، والمستوى التعليمي، ويعد منهج الرعاية متعدد التخصصات الذي يقدمه مستشفى توام، عاملاً مهماً في تقديم رعاية شاملة للمرضى، بدءاً من التشخيص إلى طرق العلاج، والرعاية الطبية المتنوعة والمتطورة؛ مما يوفر للمرضى نظام رعاية صحية مُيسّراً ومرناً يلبي احتياجاتهم.

ومن أبرز الأقسام التي تقدم العناية لمرضى السرطان في مستشفى توام، مركز العناية بالثدي، والذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويقدم رعاية طبية متميزة للمواطنات والمقيمات منذ عام 2007، وهو مزوّد بأحدث أجهزة التصوير والتشخيص المتطورة، بالإضافة إلى وحدة تصوير متنقلة للثدي، تتيح المجال للوصول إلى النساء الراغبات بإجراء الفحص اللازم في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

ويعمل في المركز فريق متعدد التخصصات من أطباء أشعة وجراحين وممرضات وأخصائيات اجتماعيات جميعهم من ذوي الكفاءة العالية والخبرة العميقة كلّ في مجال تخصصه.

ويهدف مركز العناية بالثدي في مستشفى توام إلى تشجيع النساء على العناية بصحة الثدي وتوفير خدمات التصوير والتشخيص المبكر وعلاج أمراض الثدي، ويوفر العديد من الخدمات من أبرزها: فحص الثدي، والتصوير الرقمي للثدي «الماموغرام»، والاستشارة الجراحية، وتصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية «السونار»، وتصوير الثدي بالرنين المغناطيسي، وأخذ خزعة أثناء التصوير التلفزيوني بالموجات فوق الصوتية، وأخذ خزعة مجسمّة، وأخذ خزعة أثناء التصوير بالرنين المغناطيسي، وتقديم المشورة الطبية، والتثقيف الصحي، إلى جانب تصوير الثدي الاستقصائي الذي يعنى باكتشاف العلامات المبكرة لسرطان الثدي، فكلما كانت الكتلة صغيرة كانت فرص الشفاء أفضل. ويتوفر علاج سرطان الثدي عند الرجل كما هو الحال عند المرأة.

ومن الأقسام التي تقدم العناية كذلك عيادة الأورام ومركز وعلاج الأورام النهاري، الذي يقدم خدمة متميزة في مجال علاج السرطان في دولة الإمارات من خلال توفير رعاية عالية الجودة لجميع مراجعي المركز الذي يقدم العلاج الكيميائي ومكونات الدم والسوائل وغيرها مما يُستخدم في علاج مرض السرطان، ويعمل في المركز فريق متخصص من الأطباء والممرضين يحرصون على تقديم رعاية شاملة لجميع المرضى.

ومن الأقسام المهمة في مستشفى توام، وحدة الرعاية التلطيفية، أو الرعاية الداعمة، والتي تعنى بتقديم الرعاية الطبية الشاملة للمرضى المصابين بأمراض مهددة للحياة، بهدف تحسين نوعية حياة المريض وعائلته خلال فترة المرض، وتوفر الراحة للمريض من خلال تسكين آلامه وتخفيف الأعراض التي تصاحب العلاج.

وتوفر الرعاية التلطيفية الدعم الجسدي والنفسي والروحي والاجتماعي للمريض وعائلته، ويتم تقديمها في أي مرحلة من مراحل المرض بالتزامن مع العلاجين الكيماوي أو الإشعاعي الذي يعطى للمريض بهدف تحقيق الشفاء للمريض، ويقدم له في القسم الطبي أو في سكن المريض من قبل فريق الرعاية المنزلية.

ويقدم الرعاية التلطيفية فريق متخصص من الأطباء والممرضات والأخصائيين الاجتماعيين ويساندهم أخصائي الطب النفسي، وأخصائي نفسي، ومرشد روحي/ رجل دين، إلى جانب معالج الجهاز التنفسي وأخصائي العلاج الطبيعي، وأخصائي التغذية والصيدلية.

ويضم قسم الأورام في مستشفى توام، وحدة الأورام وأمراض الدم للبالغين، والتي تتسع لـ 40 سريراً وتعنى بإجراء تشخيص وعلاج المرضى البالغين المُصابين بجميع أنواع الأورام الصلبة وأمراض الدم الخبيثة وأمراض الدم الحميدة مثل فقر الدم المنجلي، والثلاسيميا، والهيموفيليا وغيرها من الأمراض.

أما وحدة أورام الأطفال للمرضى الداخليين، فتتسع لـ 18 سريراً، وتوفر رعاية صحية شاملة متمحورة حول عوائل الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم، وهي مخصصة للأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم من سن الولادة إلى 15 عاماً.

ويوفر قسم العلاج بالأشعة، وحدة علاج إشعاعي مقطعي مزوّدة بجهاز استشعار معدل التركيز وجهاز علاج أشعة تصوير موجه للعلاج الإشعاعي، ووحدة علاج إشعاعي داخلي (أشعة قصيرة المدى بمعدل جرعة عالية ودقيقة توجه على الورم ذاته مع تجنب الأنسجة السليمة، وجهاز تصوير مقطعي، وأجهزة حاسوب حديثة ومتطورة عالية التقنية، كما يختص القسم في علاج أورام الثدي، والجهاز الهضمي، والمسالك البولية والتناسلية والنسائية والرأس والعنق، والصدر وأورام الغدة الدرقية.

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