توقعات الطقس غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ويصبح مغبراً على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً.

وتكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، يضطرب مساءً، وسيحدث المد الأول عند 13:25، والمد الثاني عند 00:49، والجزر الأول عند الساعة 18:26، والجزر الثاني عند الساعة 07:49.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً، يضطرب مساءً، ويحدث المد الأول عند 09:59، والمد الثاني عند الساعة 21:02، والجزر الاول عند الساعة 15:36، والجزر الثاني عند الساعة 03:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 27 65 15

دبــي 45 26 70 15

الشارقة 45 26 80 15

عجمان 44 25 85 25

أم القيوين 43 25 80 20

رأس الخيمة 46 26 80 20

الفجيرة 42 25 85 15

العين 46 27 45 10

ليوا 46 26 60 10

الرويس 43 26 80 15

السلع 44 23 80 25

دلما 40 28 85 25

طنب الكبرى 40 23 85 25

طنب الصغرى 40 23 85 25

أبو موسى 40 24 85 25.

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