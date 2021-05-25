مناقشة متطلبات التطوير والتحديث في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إدارة العمليات الشرطية، ومركز شرطة مشيرف الشامل، وفرع شرطة المحاكم في جولة تفتيشية افتراضية عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد خالد محمد النعيمي نائب مدير إدارة العمليات الشرطية، والعقيد سعيد خليفة الكتبي نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والعقيد يوسف أحمد العجماني رئيس مركز شرطة مشيرف الشامل، وعدد من الضباط وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل وتوقف لمناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبدأ قائد عام شرطة عجمان الجولة التفتيشية الافتراضية بالاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة بقسم الخدمات المساندة بإدارة العمليات الشرطية، واطلع خلالها على مؤشرات الأجندة الوطنية، ونتائج تطبيق المقترحات، وأساليب تحفيز وتكريم الموظفين وعدد المكرمين، كما اطلع على قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء والوحدات التابعة له، وأبرز الأعمال والمبادرات في القسم، وإنجازات الخطة الاستراتيجية ونتائج المبادرات والعمليات الإدارية.

وأشاد بارتفاع نسب الإنجاز وإيجابية مؤشرات الأداء والاهتمام بنشر ثقافة الجودة وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك المستوى الإيجابي للمشاركة في جوائز التميز، وارتفاع نسبة تطبيق المقترحات، وإنجازات تطبيق نظام النجوم العالمي لتطبيق الخدمات وتطوير مبادرات إسعاد المتعاملين.

وتفقد النعيمي مركز شرطة مشيرف الشامل، واطلع على أفرع ووحدات وآليات العمل ونسب الإنجاز والمبادرات المستحدثة، مشيداً بالاهتمام البارز في تدريب الموظفين من حيث التحول الذكي والخدمات الذكية بالإضافة إلى الآلية المستحدثة لتقليل زمن الاستجابة للبلاغات.

ومن جانب آخر تفقد قائد عام شرطة عجمان فرع شرطة المحاكم، واطلع على التحديثات في إجراءات العمل وفي آلية الحصول على الموافقات الخاصة بتنفيذ الإجراءات القانونية لإحالة المتهمين والمطلوبين وملفهم إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإجراءات النقل إلى إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية.

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