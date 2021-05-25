ابتداء من 6 يونيو.. حضور الفعاليات للحاصلين على اللقاح أو المشاركين بالتجارب السريرية فقط

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، أن حضور كافة الفعاليات والمعارض والنشاطات والمناسبات بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، يقتصر على الحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط، مع مراعاة الالتزام بإبراز بنتيجة فحص (PCR) سلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد المناسبة.

وأوضحت خلال الإحاطة الإعلامية، اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب لحضور الفعاليات أن يكون حرف E ظاهراً في تطبيق الحصن الخاص بهم ويتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في تنظيم هذه المناسبات مثل لبس الكمام وترك المسافة الآمنة والتباعد الجسدي، وعلى أن يبدأ العمل بذلك من تاريخ 6 يونيو 2021.

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