حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إعادة تشكيل مجلس التخطيط العمراني في الإمارة

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2021 بتعديل المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعاد تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعضوية كل من "سعادة الشيخ المهندس سلطان بن محمد بن سعود القاسمي، نائباً للرئيس ومديراً للمجلس.. سعادة المهندس خالد بطي عبيد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة.. سعادة سعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.. سعادة المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة.. سعادة المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات".



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