الإمارات تحتفي بـ "يوم أفريقيا" وتقدر علاقاتها الوطيدة مع دول القارة

المصدر: وام

احتفت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء بـ" يوم أفريقيا" والذي يصادف 25 مايو من كل عام. حيث يمثل هذا اليوم الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتي أصبحت الآن الاتحاد الأفريقي، في 25 مايو 1963.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، في تصريح له بهذه المناسبة : "إن دولة الإمارات تقدر عاليا شراكاتها مع الدول الأفريقية في جميع المجالات، كما تعبر الدولة عن اعتزازها وفخرها بمواصلة العمل من أجل عالم أفضل للأجيال المقبلة من خلال الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار في القارة الأفريقية".

وأضاف معاليه: " تعرب دولة الإمارات اليوم عن أمنياتها في أن تحقق الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة المزيد من الرفاهية والازدهار والتقدم، مؤكدا حرص الدولة والتزامها على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين دول وشعوب المنطقتين".

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