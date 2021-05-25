محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء أستراليا

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي سكوت موريسون رئيس وزراء كومنولث أستراليا الصديقة.

وبحث سموه ورئيس الوزراء الأسترالي خلال الاتصال .. علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين ومستوى تطور التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين .. إضافة إلى مستجدات جائحة ( كوفيد - 19 ) وجهود البلدين في احتواء تداعياتها على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية .. وأهمية تعزيز التعاون والتضامن الدولي في هذا الشأن للحد من آثارها.

كما تبادل سموه ورئيس وزراء أستراليا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود إحلال السلام والاستقرار فيها.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز