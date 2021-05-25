تباشير الرطب تجذب عشاقه بأسعار تصل إلى 400 درهم للكيلو

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

مع مسارعة عشاق الرطب إلى شراء تباشير النغال والخلاص والخنيزي، تشهد بدايات الموسم في الإمارات أسعاراً مرتفعة، تصل إلى نحو 400 درهم للكيلو الواحد، وهو ما لا يمنع عشاق أجود الأنواع من الإقبال على شرائها، ومع تنافس الأسواق في عرض عدة أنواع من الرطب، تبدأ الأسعار بالانخفاض تدريجياً مع انتشاره، حتى يصبح في متناول الجميع.

مواطنون رصدت «البيان» إقبالهم في أحد أسواق العين، أكدوا أن ما وصل حتى الآن، هو من إنتاج بعض مزارع المواطنين، مستبشرين بوسم القيظ. عبد الله الكعبي، باحث في التراث الإماراتي، أشار إلى أن أصناف الرطب تتعاقب، وفقاً لشهور القيظ الثلاثة الأولى، إذ يبدأ الموسم مع نضوج رطب النغال، والخلاص، بينما تصل أصناف اللولو، والخنيزي إلى النضج خلال يوليو. وفي أغسطس، ينضج الخصاب، والهلالي.

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