الإمارات وأوزبكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون الشرطي والأمني

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية أمس، في مقر الوزارة، الكولونيل توراخوجيف نجم الدين سديروفيتش نائب وزير الداخلية في جمهورية أوزبكستان والوفد المرافق له، حيث بحثوا سبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية، ثم أطلع الوفد الضيف على أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية المستخدمة في العمل الشرطي والأمني، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في جميع المجالات الأمنية بين البلدين الصديقين.

وأعرب الكولونيل توراخوجيف نجم الدين سديروفيتش نائب وزير الداخلية في جمهورية أوزبكستان عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف المجالات، والاستفادة من التطور التقني الذي تشهده دولة الإمارات في المجالات الأمنية.

ثم قدم العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي عرضاً للوفد الضيف حول المهام والأعمال التي تقوم بها الإدارة.

وقام سديروفيتش بزيارة إلى غرفة عمليات المساندة الأمنية التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني، واستمع الوفد لشرحٍ موجز حول الأنظمة المستخدمة في عمل الغرفة والتجهيزات الحديثة ووسائل المتابعة التقنية للأنظمة الفنية المرتبطة بالغرفة، إلى جانب عدد من الأنظمة الشرطية الذكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز