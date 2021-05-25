«الهلال» تدشن المرحلة الأولى من تطعيم اللاجئين السوريين بمخيمات الأردن ضد «كورونا»

المصدر: عمان - وام

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الأولى من برنامج تطعيم اللاجئين السوريين في مخيمات المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضد فيروس «كوفيد 19»، ويستهدف البرنامج تطعيم 12 ألف لاجئ في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود ومخيمات الزعتري والأزرق والحديقة بلقاح «سينوفارم».

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي «أم الإمارات»، ويجري تنفيذ برنامج اللقاحات بالتنسيق مع سفارة الدولة لدى عمّان ودائرة الصحة - أبوظبي ووزارة الصحة الأردنية.

حضر إطلاق برنامج التطعيم في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين «مريجيب الفهود» وفد الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام، وأحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور غازي شركس مساعد الأمين العام لشؤون الأوبئة والأمراض السارية في وزارة الصحة الأردنية، وعدد من المسؤولين.





مبادرات إنسانية

وأكد الفلاحي أن برنامج تطعيم آلاف اللاجئين السوريين في الأردن يأتي بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وذلك للتصدي لجائحة «كوفيد 19» داخل مخيمات اللاجئين وخارجها، من خلال مبادرات إنسانية وطبية للأشقاء السوريين تمكنهم من تجاوز الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة، مشيراً إلى أن برنامج توفير اللقاحات للاجئين السوريين يساهم في دعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي للجائحة وتداعياتها على أراضيها.

وقال: إن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يولي اهتماماً خاصاً لأوضاع اللاجئين والنازحين بصورة عامة واللاجئين السوريين بصفة خاصة، لافتاً إلى حرص سموه على توسيع مظلة المستفيدين من برنامج التطعيم في مخيمات الأردن لأهميته في حماية اللاجئين من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وتعزيز إجراءات الوقاية في المخيمات، باعتبار أنها أكثر عرضة لتفشي الجائحة بسبب الكثافة العددية داخلها.

جهود

وأفاد أحمد علي محمد البلوشي بأن برنامج توفير اللقاحات للاجئين السوريين في الأردن يأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة جائحة «كوفيد 19» عالمياً، وتوفير اللقاحات للعديد من الدول التي تواجه تحديات صحية، ومساعدتها لبلوغ مرحلة التعافي.

وقال: «حرصت دولة الإمارات خلال الجائحة على القيام بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعوب الأخرى، وقدمت ولا تزال تقدم الدعم والمساندة لتلك الشعوب للمساعدة على تجاوز ظروف الأزمة الصحية الراهنة».

وأكد الدكتور غازي شركس أهمية توفير اللقاحات ضد فيروس «كوفيد 19» للاجئين السوريين المتواجدين على أرض المملكة، مثمناً دور دولة الإمارات والشراكة الحقيقية في دعم القطاعات المختلفة، ولا سيما القطاع الصحي.

دعم

قال الدكتور جمال محمد الكعبي: «تجسد هذه المبادرة الإنسانية الصحية التي نحن بصدد تدشين مرحلتها الأولى في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن الدور الذي تضطلع به الإمارات للتصدي لجائحة «كوفيد 19» إقليمياً ودولياً، وتؤكد وقوفها بجانب الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الجائحة والحد من انتشارها».

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