54 % زيادة مساهمات الحاصلين على «علامة دبي للوقف» خلال 2020

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشف علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي لـــ «البيان»، أن إجمالي قيمة المساهمات للحاصلين على علامة دبي للوقف خلال عام 2020، بلغت 27 مليوناً و528 ألفاً و184 درهماً، بزيادة قدرها 54 % عن عام 2019، حيث بلغت 17 مليوناً و874 ألفاً و131 درهماً.

لافتاً إلى أن العطاء الإنساني في مجال الوقف المبتكر والهبة في فترة جائحة «كورونا»، كان مستمراً، حيث نجح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع للمؤسسة في تحقيق استراتيجية تحويل دبي إلى محفز رئيس لخدمة المجتمع، من خلال الأوقاف والهبات.

وأضاف: تعكس زيادة قيمة المساهمات للحاصلين على علامة دبي للوقف خلال عام 2020، هذا النجاح، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومقولة سموه «الحياة تتغير، وبشكل سريع، ولكن العطاء مستمر».

وأوضح أن قيمة المساهمات للمتقدمين للحصول على علامة دبي للوقف منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية شهر أبريل، بلغت 18 مليون درهم، وجاري العمل على منحهم العلامة حسب سياسة المركز.

رؤية

وقال: إن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة يسعى إلى ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، للعمل على تحقيق رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات، من خلال إدارة وتنفيذ استراتيجية دبي للأوقاف والهبات والمشاريع المندرجة تحتها.

وتقديم الاستشارة في إنشاء وإدارة مؤسسات الأوقاف والهبات، وفق أفضل الممارسات العالمية، والاستشارات في خيارات الأوقاف والهبات، لتعزيز الأثر الاجتماعي، من خلال رصد احتياجات المجتمع، ونشر ثقافة الوقف المبتكر، مع منح علامة دبي للوقف بعد مرور سنة من مساهمات الجهات في الوقف المبتكر وفي العمل الإنساني.

الوقف المبتكر

وأشار إلى أنواع الوقف المبتكر في المركز، وهي: وقف المحاماة، وهو عبارة عن تقديم استشارات قانونية مجانية لأصحاب الدخل المحدود والمتعثرين مادياً، بالتعاون مع مجموعة محامين، ووقف الطب:

وهو عبارة عن تقديم استشارات طبية مجانية لكبار المواطنين والمتعثرين، كذلك وقف المدارس: وهو عبارة عن تقديم خدمات صيانة مجانية للمدارس، وتوفير مستلزماتها، كذلك وقف الجامعات، هو عبارة عن تقديم منح جامعية للطلبة المستحقين من أصحاب الدخل المحدود، ووقف الإعلانات:

وهو عبارة عن نشر إعلانات مجانية عن مشاريع الشباب لدعم أعمالهم، وهناك وقف سيارة أجرة: وهو عبارة عن تخصيص ريع سيارات الأجرة لدعم عدة مجالات، وأهمها التعليم، ووقف طاولة في مطعم: وهو عبارة عن تخصيص طاولة في مطعم أو أكثر، يعود ريعها في دعم العمل الإنساني، مثل التعليم والغذاء والصحة، وثمة وقف للتدريب: وهو عبارة عن تقديم دورات تدريبية مجانية لأصحاب الدخل المعدوم، لتطوير مهاراتهم وإدراجهم في سوق العمل.

أهداف

وأوضح علي محمد المطوع: إن الوقف المبتكر، هو نموذج حديث صممه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بهدف إتاحة الوقف لجميع فئات المجتمع والمؤسسات، مهما كان حجمها، وعدم اقتصاره على أصحاب الثروات الكبيرة، من خلال أي نوع من الأصول. كما يهدف مفهوم الوقف المبتكر، إلى إبراز الوقف كأداة تنموية للمجتمع، من خلال عدم التقيد بالمصارف التقليدية للوقف.

محوران

ويرتكز الوقف المبتكر على محورين، المحور الأول: هو الأصول التي يتم وقفها، والمحور الثاني، هو المصارف التي يعود إليها ريع الوقف. وفي المحور الأول يتبنى مفهوم الوقف المبتكر، إمكانية وقف أي أصول غير تقليدية «عينية أو معنوية» تملكها المؤسسات، وعدم اقتصار هذه الأصول على المباني والأراضي، كما هو الحال في الوقف التقليدي.

وتختلف هذه الأصول حسب طبيعة المؤسسة، ويتم الاتفاق مع المركز على الآلية التي تفضلها المؤسسة للمشاركة في الوقف المبتكر، وفي ما يلي مجموعة من الأمثلة على ذلك: إعلانات صحافية وقفية: حيث يمكن للصحف تخصيص صفحات وقفية، يعود ريع الإعلانات فيها لخدمة المجتمع، من خلال الوقف المبتكر، وطاولات مطعم وقفية: إذ يمكن للمطاعم تخصيص طاولات وقفية، يعود ريعها لخدمة المجتمع، من خلال الوقف المبتكر.

وهناك استاد وقفي، حيث يمكن للأندية الرياضية تخصيص مقاعد وقفية في استاداتها الرياضية، بحيث يعود ريع تذاكرها لخدمة المجتمع من خلال الوقف المبتكر.

وثمة سيارات أجرة وقفية، حيث يمكن لشركات سيارات الأجرة أو تأجير السيارات، تخصيص سيارات وقفية يعود ريع إيجارها لخدمة المجتمع، من خلال الوقف المبتكر، إلى جانب غرف مستشفيات وقفية:

إذ يمكن للمستشفيات الخاصة، تخصيص غرف وقفية، بحيث يعود ريع العلاج فيها لخدمة المجتمع، من خلال الوقف المبتكر، وغرف فنادق وقفية:

ويمكن للفنادق تخصيص غرف وقفية، بحيث يعود ريع الإقامة فيها لخدمة المجتمع، من خلال الوقف المبتكر، وهناك أسهم وقفية:

ويمكن للمشاريع الصغيرة تخصيص نسبة من أسهمها، كأسهم وقفية، يعود ريعها لخدمة المجتمع، من خلال الوقف المبتكر. ويمكن للشركات الاستشارية، تقديم ساعات وقفية، يتم تقديمها مجاناً لبعض الفئات كمساهمة مجتمعية، وخدمات وقفية: حيث يمكن للمؤسسات تخصيص خدمات وقفية تعود رسومها لخدمة المجتمع، من خلال الوقف المبتكر.

وهناك بوابات وقفية: حيث يمكن للمرافق الترفيهية، تحويل إحدى بواباتها إلى بوابة وقفية، يعود ريع التذاكر منها لخدمة المجتمع، من خلال الوقف المبتكر، إضافة إلى شاشات وقفية: إذ يمكن للمراكز التجارية تخصيص شاشات وقفية، يعود ريع الإعلان فيها لخدمة المجتمع، من خلال الوقف المبتكر، أو تتم إتاحتها لبعض المشاريع غير الربحية.

إلى جانب ثوانٍ وقفية: حيث يمكن للقنوات التلفزيونية والإذاعية، تخصيص ثوانٍ وقفية، يعود ريع الإعلان خلالها لخدمة المجتمع، من خلال الوقف المبتكر، ومواقف وقفية: حيث يمكن للجهات التي تمتلك مواقف خاصة للرسوم، ابتكار مواقف وقفية، يعود ريعها لخدمة المجتمع، من خلال الوقف المبتكر.

وثمة رفوف وقفية: حيث يمكن لمحلات التجزئة تخصيص رفوف وقفية، بحيث يعود ريع تأجيرها أو ريع المنتجات المباعة عليها، لخدمة المجتمع، من خلال الوقف المبتكر، وأجهزة وقفية: يمكن للمؤسسات التي تستحصل رسوماً لاستخدام أجهزتها «مثال: جهاز طبي في مستشفى خاص»، تحديد جهاز وقفي يذهب ريعه لخدمة المجتمع، من خلال الوقف المبتكر.

ريع

وتابع: في المحور الثاني، يتبنى مفهوم الوقف المبتكر، عدم التقيد بالمصارف التقليدية للوقف، والتركيز على الأمور التنموية للمجتمع. على سبيل المثال، يمكن أن يتم تخصيص ريع الوقف للأبحاث الطبية، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم مشاريع الشباب، ودعم المعرفة، والحملات التوعوية والمجتمعية، إلى جانب التدريب وتنمية المهارات، واللغة العربية، وأي مجال تنموي آخر.

علامة دبي للوقف

وقالت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: إن علامة دبي للوقف، هي تقدير يمنحه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، للمؤسسات الحكومية والخاصة، التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر، وتحصل المؤسسات الحائزة على علامة دبي للوقف، على العديد من المميزات، التي تشمل:

الأفضلية، حيث تحصل المؤسسة على الأفضلية في المشتريات والتعاقدات الحكومية مع الجهات التابعة لحكومة دبي، وذلك وفق التوجيهات التي وجّه بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والتغطية الإعلامية، حيث يتم نشر مجموعة من الأخبار الصحافية في وسائل الإعلام، حول تبني المؤسسة لمفهوم الوقف المبتكر، واستلام علامة دبي للوقف.

بالإضافة إلى تغطية الأنشطة المختلفة في هذا المجال، وحقوق التسويق، من خلال الأحقية في استخدام علامة دبي للوقف في جميع وسائل الاتصال، التي تشمل ولا تقتصر على: المواقع الإلكترونية، التطبيقات الذكية، بطاقات التعريف للموظفين، وغيرها.

والاطلاع، حيث يتم تثبيت علامة دبي للوقف في مقر المؤسسة، لإعلام العملاء بالمساهمة المجتمعية التي تقوم بها، إلى جانب الترويج، إذ يتم إدراج شعار المؤسسة في الحملات الإعلانية والترويجية التي يقوم بها المركز.

ممكنات

وأشارت مديرة المركز إلى أن ممكنات ومحاور رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات، تتمثل في: تمكين التمويل الجماعي للأوقاف والهبات، وتحفيز الأوقاف والهبات، ورصد الحاجات الملحة للأوقاف والهبات، وتقديم استشارات فاعلة في الأوقاف والهبات، إضافة إلى استراتيجية للأوقاف والهبات، وبنية تشريعية واضحة للأوقاف والهبات.

تلبية

أوضحت زينب جمعة التميمي، أن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، يلبي حاجات الشعوب، من خلال مراجعة بحثية شاملة متعددة المصادر، وتحديد الحاجات الاجتماعية وأولوياتها بشكل سنوي، وتصنيف الحاجات الاجتماعية، وقياس مؤشرات الأداء لكل حاجة اجتماعية في كل دولة، وبناء على خارطة الأوقاف والهبات في العالم.

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