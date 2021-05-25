نوف أهلي.. ضابط ميداني بمزايا استثنائية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

بخطوات واثقة وعزيمة قادرة على التحدي تمكنت الملازم نوف خالد أهلي، من شغل منصب أول ضابط مناوب عام لمركز شرطة من العنصر النسائي في شرطة دبي.

حيث تسلمت وباشرت الإشراف والقيام بالمهام الأمنية والإدارية والجنائية، كذلك النزول الميداني اليومي.

«البيان» رافقت الملازم نوف أهلي في جولة في منطقة نايف، حيث تباشر عملها، فاستقلت الدورية الأمنية وبدأت في ملاحظة ما يحدث في الشارع، حيث تدربت على قوة الملاحظة والتدخل السريع وقراءة لغة الجسد وسط العديد من الجنسيات التي تحتضنها الإمارات على أرضها، تشتبه في الأشخاص وتتحقق من هويتهم، كما تمتلك مهارات خاصة في الدفاع والهجوم إذا لزم الأمر، كذلك اعتادت على نظرات الاستغراب الممزوجة بالإعجاب التي تلاحقها من أفراد الجمهور.

أكدت أهلي أنه بعد تخرجها في أكاديمية شرطة دبي، ضمن الدفعة الأولى لمرشحات شرطة دبي، تلقت تدريبها في مركز شرطة نايف في جوانب عدة، منها الإدارية والأمنية والجنائية والقانونية.

وتوجهت للعمل الميداني، خصوصاً عملها كضابط مناوب عام، ووضعت في اعتبارها قدرتها على خوض تحد من نوع مختلف، وأن تثبت أن المرأة الإماراتية قادرة على النجاح في كافة المجالات، لافتة إلى أنها ستمضي في أن تكون أول مدير مركز شرطة من العنصر النسائي في الإمارات، خاصة أنها حصدت كل الدعم والتشجيع من كافة القيادات في شرطة دبي على اختلاف مستوياتهم.

وقالت: تمكنت خلال فترة وجيزة من إثبات قدرتي على العمل الأمني بتميز كبير، ليتم تكليفي بمهام الضابط المناوب العام في مركز شرطة نايف، حيث يتم توكيل كل مسؤولية المركز خلال المناوبة، ويتمثل عمله في القيام بالاجتماع اليومي لمرتب المركز، وشرح الحالة الأمنية، والإشراف على خروج وتوزيع الدوريات الأمنية على مناطق الاختصاص،.

والتأكد من الضبط والربط العسكري للمرتب من خلال الطابور العسكري اليومي، وكذلك مباشرة العمل في المكتب واستقبال المراجعين على اختلاف أنواعهم، والإشراف على البلاغات وإدخالها في النظام، والقيام بجولة تفقدية في المركز والتوقيف، منوهة إلى أن كل هذه التحديات تحولت إلى اعتياد يومي ساهم في اكتساب خبرات تراكمية مهمة جداً في الحياة العملية.

وأشارت إلى أنها منذ تسلم مهام عملها تمكنت من الانتقال إلى العديد من القضايا الجنائية ومنها بلاغات بليغة، خاصة تلك التي يكون فيها عنصر نسائي، كما قامت بالعديد من الجولات الأمنية وضبط أمن الشارع والطريق واستيقاف المشتبه بهم، كما يتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

واختتمت قائلة: أشعر بالفخر والاعتزاز بعملي في شرطة دبي التي تحظى بمكانة وسمعة عالمية كبيرة، حيث كان العمل في شرطة دبي حلمي منذ سنوات طويلة، ومنذ أن اخترت الدراسة العسكرية وضعت أمامي العديد من الإنجازات التي أرغب في تحقيقها، والتي لا أجد حدوداً لها، كذلك وجدت دعماً كبيراً من أسرتي والمحيطين بي في استكمال العمل في المجال الأمني، وأيقنت أني أمتلك الإمكانيات في خدمة الوطن عبر العمل في شرطة دبي، وأن أكون ضمن خط الدفاع الأول لينعم كل المقيمين والزائرين لدبي بالأمن والأمان.

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