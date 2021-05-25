بلدية دبي تغلق مغسلتين ومقهى شيشة

أغلقت بلدية دبي مغسلتين ومقهى شيشة، لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، ومخالفة الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية، وذلك خلال أمس الأول، حيث نفذ مفتشو البلدية 2394 زيارة تفتيشية، وتم مخالفة 4 مؤسسات، وتوجيه 45 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية، بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 98 %.

كما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2342 مؤسسة.

ويتابع مفتشو بلدية دبي جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات، والأنشطة الخاضعة لرقابتها بشكل يومي، وتتضمن اشتراطات ملزمة، يجب اتباعها في تلك المؤسسات، من أبرزها: التباعد الاجتماعي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها لديها. كما يتم بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق جميع اشتراطات الصحة والسلامة.

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