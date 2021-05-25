«الأعلى للطاقة في دبي» يعتمد خطة تنفيذ قوانين تنظيم خدمات تبريد المناطق

المصدر: دبي - البيان

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والستين للمجلس والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس، واعتمد المجلس خطة العمل لتنفيذ قوانين تنظيم خدمات تبريد المناطق في الإمارة.

حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وفريديريك شيمين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

وناقش الاجتماع موضوعات عدة وأبرزها قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، بهدف إيجاد إطار تشريعي ينظِّم الجوانب المتعلِّقة بتقديم خدمة تبريد المناطق في الإمارة لرفع كفاءة تشغيل وحدات تبريد المناطق والنشاطات التي تتعلق بتوليد الطاقة التبريدية وتوزيعها وبيعها، بما في ذلك إصدار التصاريح وإدارة الشكاوى.

بيانات

كما ناقش الاجتماع مواءمة الاقتصاد الدائري مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه في دبي، وإنشاء لجنة الاقتصاد الدائري في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وتم أيضاً استعراض بيانات الوفور لاستهلاك الكهرباء والمياه في إمارة دبي لعام 2020، وسبل تعزيز استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة لتمكين الاقتصاد الدائري في دبي ولا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه ووقود النقل والنفايات، وتماشياً مع السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري والتي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، استعرضنا في الاجتماع تفاصيل خطة العمل لتنفيذ الإطار التشريعي والقوانين المتعلقة بإصدار وتنظيم خدمات التبريد المركزي (District Cooling) لتحسين الأداء التشغيلي وتوفير الأسعار الأفضل لمتعاملي هذه الخدمات، وسيتم في الأشهر المقبلة تطبيق سياسات وقوانين تهدف إلى زيادة رقعة تبريد المناطق في الإمارة من خلال أفضل الممارسات والتقنيات.

استراتيجيات

وأضاف معالي الطاير: كما ناقشنا سير التنفيذ في استراتيجيات الطاقة النظيفة وإدارة الطلب واللتين تهدفان إلى خفض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030 وأيضاً زيادة القدرة الإنتاجية في الطاقة النظيفة إلى 75% بحلول عام 2050 وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وجهودنا الساعية إلى الوصول لغاية إنجاز رؤية دبي للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

من جهته، قال أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: قام المجلس الأعلى للطاقة ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في الأشهر السابقة بدراسة الإطار التنظيمي المناسب لسوق التبريد المركزي في دبي بمشاركة الشركات والمؤسسات المعنية بتقديم هذه الخدمة للوصول لأفضل الممارسات التي تزيد من كفاءة التبريد المركزي وتجعله الخيار الأفضل للمتعاملين مع تقديم الأسعار التنافسية للمستهلكين والأخذ بعين الاعتبار تطوير البنية التحتية لإمارة دبي.

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