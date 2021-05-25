الإمارات تشارك باجتماعات الأمانة العامة لمجلس وزراء الصحة العرب

المصدر: دبي - البيان

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة دولة الإمارات في اجتماعات الدورة (55) العادية لمجلس وزراء الصحة العرب عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأس الوفد المشارك معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وبحضور الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة.

وتأتي مشاركة الدولة في الاجتماع بهدف تنسيق الجهود المشتركة في المجال الصحي بين الدول الأعضاء، وتعزيز تضافر الجهود المشتركة في مواجهة التحديات، لتحسين أداء النظم الصحية للدول، وتسهيل الوصول لخدمات صحية أفضل، ومناقشة تنسيق عملية الاستجابة لاحتواء تداعيات «كوفيد19».

وتضمن الاجتماع عدة مشاريع قرارات لتنسيق المواقف وترسيخ أواصر التعاون في إطار السعي المشترك لتعزيز صحة المجتمعات العربية، من خلال تكثيف الجهود وتبادل الخبرات..

حيث تضمن المشروع الأول استراتيجية عربية وآلية تنفيذها للحصول على لقاحات «كوفيد19» وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، فيما تناول المشروع الثاني الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، بالإضافة إلى مشروع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة 74 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

جهود

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس أهمية مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس وزراء الصحة العرب، مشيداً بالجهود والنتائج المثمرة التي تحققها هذه الاجتماعات من خلال تناول القضايا الصحية ذات الأولوية، وتضافر الجهود المشتركة في مواجهة التحديات، بتعزيز العمل العربي المشترك وتكامل جهود الأعضاء على جميع الأصعدة ومنها المجال الصحي، ولاسيما الأوبئة والجائحات الصحية، والعمل على تطبيق التغطية الصحية الشاملة، بما يرفع مستوى وكفاءة الرعاية الصحية للمجتمعات العربية، والوقوف على جاهزية الدول الأعضاء في مواجهة «كوفيد19».

وأعرب معالي العويس عن ثقته بأن القرارات والتوصيات التي نتجت عن الاجتماع من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء، بما يضمن صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

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