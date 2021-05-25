2490 حالة بليغة تعاملت معها «إسعاف دبي» خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

ارتفعت الحالات البليغة التي تعاملت معها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 17.5% مسجلة 2490 حالة مقارنة بـ 2120 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: إن الانخفاض الذي طرأ العام الماضي في عدد الإصابات البليغة كان بسبب برنامج التعقيم الوطني وحالة الإغلاق الجزئي التي صاحبت تفشي جائحة كورونا.

موضحاً أن شهر أبريل سجل أعلى البلاغات، إذ وصلت إلى 21872 بلاغاً، فيما كان يوم الخميس أكثر أيام الأسبوع تسجيلاً للبلاغات، وتصدرت الحالات البسيطة أعلى نسب الإصابات بمعدل 123793 حالة، فيما كانت أكثر المناطق تسجيلاً للبلاغات بر دبي بواقع 73342 بلاغاً، وبلغت نسبة الإناث إلى الذكور 33% و67% على التوالي.





كفاءة

وقال بن دراي: إن الحالات البليغة تعتبر من الحالات الخطيرة التي يجب التعامل معها بكفاءة عالية جداً، مضيفا أن المؤسسة تعاملت مع 11602 حالة متوسطة مقارنة بـ 11514 خلال الفترة نفسها من عام 2020، والحالات البسيطة 35806 خلال الربع لأول من العام الجاري مقارنة بـ 35808 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد البلاغات التي تعاملت معها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خلال الربع الأول من العام الجاري 53050 بلاغاً، مقارنة بـ 52959 خلال الفترة نفسها من عام 2020.

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