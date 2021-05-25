«مدينة شخبوط الطبية» تفتتح مركزاً شاملاً لطب التهاب الأمعاء

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، رسمياً، مركزها الشامل للرعاية الصحية لطبّ التهاب الأمعاء (IBD) المنشأة الجديدة الأولى بنوعها في دولة الإمارات، وستكون وجهة مرموقة لتقديم خدمات الرعاية الطبية المتميزة لأمراض التهابات الأمعاء في المنطقة.

وقام مركز طبّ التهاب الأمعاء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بتكليف فريق جديد متعدّد التخصّصات من الخبراء المكرّسين لتقديم خدمات الجراحة والتنظير والتغذية والعلاجات الإشعاعية والصيدلانية.

وقال الدكتور طلحة مالك، المدير الجديد لمركز طبّ التهاب الأمعاء: يتمثل هدفنا الحالي في متابعة منهجنا المبتكر في تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة التي تركز على المريض، وإنشاء وجهة متخصّصة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة لأمراض التهاب الأمعاء، سعياً لتلبية الاحتياجات العلاجية المحدّدة لمرضانا.

وأوضح الدكتور فائق جمالي، رئيس قسم جراحة القولون والمستقيم في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «التعاون الوثيق بين الأخصائيين في أمراض الجهاز الهضمي وجراحة القولون والمستقيم كعنصر أساسي في تقديم خدمات الرعاية الشاملة التي تتمحور حول المريض في مركز طبّ التهاب الأمعاء في المدينة الذي تم إنشاؤه حديثاً.

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