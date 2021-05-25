مستشفى توام يقدم الرعاية لـ 20 ألف مريض بالسرطان في 2020

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

قدم مستشفى توام الرعاية الطبية لنحو 20 ألف مريض خلال العام الماضي 2020 راجعوا العيادات الخارجية للمستشفى، و1276 مريضاً تم إدخالهم للمستشفى لتلقي العلاج من مختلف أنواع أمراض السرطان، في حين أجرى نحو 405 عمليات جراحية ناجحة لمرضى أورام من البالغين، وقدم العلاج اللازم لنحو 486 من المرضى الأطفال.

ورسخ مستشفى توام إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، مكانتها على خريطة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والمنطقة.

وأكد الدكتور خالد بالعراج رئيس خدمات الأورام في مستشفى توام، أن مستشفى توام حقق نجاحات بارزة، ونسب شفاء عالية في علاج مرضى السرطان الذين راجعوا المستشفى خلال السنوات الماضية، بما تمتلكه من خبرات عميقة تراكمت على مدى سنوات من تقديمها العلاج لمرضى السرطان على أيدي استشاريين ومختصين مؤهلين تأهيلاً عالياً، وباستخدام التجهيزات المتطورة والتقنيات الحديثة التي تسهم في علاج الأورام السرطانية بنجاح كبير.

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