35000 متر مربع مساحات مزروعة تزين دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - عائشة الكعبي

صرح طالب عبدالله اليحيائي المدير العام لبلدية دبا الحصن أن قسم الزراعة التجميلية للطرق في البلدية قام في الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2021، بتنفيذ عدد من المشاريع الزراعية المتنوعة بالمدينة، إذ تضمنت زراعة 732 شجرة تشمل 138 «نخلة» بطول 2.5 إلى 3 أمتار، و80 شجيرة من «ليكوفيللم»، و500 شجيرة من «جهنمية» تم تشكيلها مسبقاً، و14 شجرة من الغاف.

وبلغ إجمالي المساحات المزروعة التي تمت تغطيتها حتى الآن نحو 35000 متر مربع داخل المدينة، وعمل بهذه المشاريع أكثر من 18 عاملاً من الفئات المساندة، و4 فنيين ومراقبين، ومهندس زراعي، واستخدم فيها 7 من الآلات الثقيلة والخفيفة، وتم توريد نحو 14800 متر مكعب من الرمال الصالحة للزراعة، وتوفير نحو 60 طناً من السماد العضوي أثناء عمليات الزراعة.

جاء ذلك في إطار المشاريع الزراعية التي تنفذها البلدية بالمدينة لزيادة المسطحات الخضراء فيها، تجسيداً لتوجهات حكومة الشارقة الحريصة على نشر الرقعة الخضراء في مناطق مدينة الشارقة كافة، وتماشياً مع استراتيجيتها في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.

ونوه اليحيائي إلى أن البلدية لديها خطة سنوية خاصة بالمشاريع الزراعية، التي يتم من خلالها تحديد الأماكن التي تحتاج إلى زراعة، وانتقاء أنواع مختلفة ومتعددة من الزهور والأشجار والشجيرات ذات الطابع الجمالي الذي يتناسب مع مميزات وجمالية كل مشروع.

بدورها، قالت ابتسام عبدالله النقبي المكلفة مهام قسم الزراعة التجميلية للطرق بالبلدية، إنه تم تنفيذ شبكة ري آلية بالكامل، وذلك وفق أفضل التقنيات الحديثة، وتم تمديد شبكة ري جديدة للشجيرات والأشجار والمسطحات الخضراء حول منطقة الميناء والدفاع المدني بالإضافة إلى منطقة سارية العلم بالمدينة، وقد تم تخطيط شبكات الري لتعمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل.

وأشارت النقبي إلى أن قسم الزراعة التجميلية للطرق بالبلدية هو المعني والمختص بتجميل المدينة، وذلك من خلال تنفيذ السياسات والأنظمة الخاصة بالقسم والمتعلقة بتخطيط وتجميل وزراعة مناطق وشوارع مدينة دبا الحصن، بهدف توفير بيئة مثالية تتسق مع السمة الجمالية والحضارية لتكون المدينة في أبهى صورها.

6 حدائق

من جهتها، قالت هبة محمد رشود، المكلفة مهام قسم الحدائق والمتنزهات إن البلدية تشرف على 6 حدائق داخل المدينة، وإنه بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة تمت إضافة ملاعب لكرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة في الحديقة العامة، وتمت أيضاً إضافة ألعاب جديدة بجانب الصالة المغلقة بالحديقة تتناسب مع أعمار الزوار، كما تمت إضافة سور حول حديقة حي الدوب.

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