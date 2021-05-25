برئاسة ضاحي خلفان.. مجلس مكافحة المخدرات يشيد بجهود «الاتحادية للجمارك»

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، بالنتائج الطيبة التي حققتها الهيئة الاتحادية للجمارك بالدولة في مؤشر ضبط عمليات تهريب المخدرات إلى الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2021، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، المدير العام لمكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، والذي عقد صباح أمس بتقنية الاتصال عن بعد، بحضور رؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين وكبار الضباط ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

وأكد معاليه أهمية الدور الذي تقوم به الجمارك في التصدي لجرائم تهريب المخدرات، عادّاً أن الجمارك هي المنافذ الأولى التي يمكن من خلالها دخول آفة المخدرات، وما تقوم به من جهود كبيرة في ضبط عمليات التهريب والنتائج التي حققتها هو دليل على أنها تعمل بمسؤولية كبيرة تجاه حماية الوطن والمواطنين من آفة المخدرات، كما أشاد معاليه بدور فرق حرس الحدود والسواحل بالدولة في الوقوف سداً منيعاً أمام محاولات التهريب كافة التي تأتي عبر البحر.

وبحث مجلس مكافحة المخدرات سبل تعزيز العمل التكاملي والإجراءات اللازمة لمكافحة المخدرات.

وناقش المجلس في الاجتماع التقرير الذي تقدمت به وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حول الإجراءات التي يجب اتخاذها في مسألة بيع الأجهزة والمعدات الطبية التي يتم استخدامها في الصناعات غير المشروعة، كما ناقش صلاحيات الوزارة على منافذ الدولة بشأن الأدوية المصطحبة من قبل القادمين والمسافرين من وإلى الدولة واطلع المجلس على نتائج مؤشرات الأداء للخطة الاستراتيجية للربع الأول للعام الجاري 2021م، ونتائج مبادرة الإطار المشترك للرقابة على المخدرات، والضبطيات التي تم تنفيذها من خلال المنافذ الجمركية بالدولة في الفترة نفسها كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.

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