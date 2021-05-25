958 طن نفايات طبية خطرة عالجتها بلدية عجمان 2020 - 2021

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

عالجت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، من خلال إدارة النفايات الضارة والخطرة، أكثر من 737 طناً من النفايات الطبية الخطرة، خلال عام 2020، كما تمت معالجة 221 طناً خلال الربع الأول من 2021 من النفايات الطبية الملوثة، والناتجة عن الفحوص والتدخلات العلاجية المتعلقة بفيروس (كوفيد 19) في العيادات، والمستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية، والمعامل، والمختبرات، والنفايات الطبية الأخرى.

وذلك في محطة معالجة النفايات الطبية في الإمارة، وخلال الجائحة، تمت زيادة أعداد المركبات التي تعمل على جمع النفايات الطبية الخطرة، كما عملت الدائرة على توفير الملابس والأدوات الواقية التي تحمي العاملين على جمع ومعالجة تلك النفايات، والزيادة تجاوز 60 % عن الأيام الطبيعية، ما استدعى زيادة الطواقم العاملة، وزيادة ساعات عمل المحطة.

دراسة

وكشف المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، لـ (البيان)، عن إجراء دراسة مع القطاع الخاص، لبناء محطة لمعالجة النفايات الخطرة، ضمن أحدث التقنيات البيئية التكنولوجيا الحديثة عالمياً، بهدف إيجاد حل للإدارة السليمة للنفايات الخطرة، ولإدارة النفايات الملوثة بيئياً، لمواكبة الزيادة في كميات النفايات خلال السنوات القادمة.

وقال تحقيقاً لاستراتيجية إدارة النفايات الاتحادية والمحلية، تم توقيع عقد إنشاء محطة نقل النفايات البلدية الصلبة، والتي سيتم الانتهاء من إنجازها خلال الربع الثالث من 2021، والمحطة تعمل ضمن أفضل التقنيات التي تستخدم في هذا المجال، والعقد يستمر لمدة عشر سنوات، سيسهم في ضمان الإدارة السليمة للنفايات، وتحقيق المؤشرات الوطنية والاستراتيجية.

بيئة مستدامة

وأكد الحوسني على اهتمام الدائرة في تحقيق بيئة مستدامة وصحية، لافتاً إلى ورود عدد من الشكاوى أثناء فترات الشتاء، من انبعاث الروائح، وعليه، قامت الدائرة بالعمل على تعهيد إدارة مكب النفايات، لتنظيم العمل ورفع الكفاءة، وللحد من الروائح، وتركيب أحدث أنظمة مكافحة الروائح حول برك الحمأة، والتي تسهم في خفض الانبعاثات والروائح بصورة مباشرة، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، والتي لا تؤثر بأي شكل من الأشكال في الصحة العامة أو البيئة المحيطة، كما تم توفير مركبة متحركة، تعمل على نظام الرذاذ من المواد الصديقة للبيئة حول المكب، ستسهم في الحد من الروائح بشكل ملموس.

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