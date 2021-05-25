عبد الله حمد.. موهبة عنابية شابة تنطلق من «الآسيوية»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أصبح اكتشاف موهبة رياضية، عملاً يحتاج مجهوداً شاقاً، وعيناً خبيرة للوصول إليها أولاً، ثم صقلها بالخبرات والتدريب والاحتكاك، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها في المنتخبات الوطنية.

ولأن اللاعب الموهوب في كرة القدم على وجه التحديد، بات عملة نادرة، تحاول الأندية في كل مكان بالعالم، ومنها بالطبع أنديتنا في الإمارات، عند اكتشاف موهبة، منحها الفرصة من أجل تعزيز صفوفها في المستقبل، وإعداد فريق قادر على المنافسة على الألقاب، وهو ما حدث مع عبد الله حمد، اللاعب الواعد في صفوف نادي الوحدة، الذي لفت الأنظار في الجولات الأخيرة من الموسم الكروي المنصرم 2020 - 2021، ونجح في تقديم نفسه بشكل جيد مع فريق العنابي، رغم صغر سنه.

عبد الله حمد (19 عاماً)، والذي تربى في أكاديمية الوحدة لكرة القدم منذ صغره، إلى أن استطاع أن يلفت نظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في دوري الخليج العربي خلال الموسم الأخير، وحين سنحت له الفرصة، تمسك بها، وأثبت وجوده بالفعل على أرض الميدان، وحظي بثقة مدربيه وزملائه اللاعبين، وإعجاب الجمهور.

مستقبل

ويعد عبد الله حمد، من المواهب الواعدة في كرة القدم الإماراتية، وينتظره مستقبل باهر، كونه يملك إمكانات عالية من مهارة وسرعة وقدرة على التمركز الصحيح والتمرير، عززت من القدرات الهجومية والدفاعية لناديه. بدأ ظهور عبد الله حمد أساسياً لأول مرة مع فريق الوحدة، في لقاء الظفرة.

ضمن الجولة 21 من الدوري، وقبل 5 جولات على نهاية المسابقة، وشارك في 3 مباريات على المستوى المحلي، بعدما أصبح عنصراً أساسياً في التشكيلة، وسجل هدفاً، وذهب لأبعد من ذلك، ليضمه المدرب الهولندي هينك تين كات إلى قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا، وتمكن بالفعل من حجز مكان في التشكيلة الأساسية في البطولة القارية، وشارك في 4 مباريات، قدم خلالها أداء لافتاً للنظر، حيث يعد سطوعه في دوري أبطال آسيا، بداية حقيقية للاعب في الكرة الإماراتية.

مواصفات

يلعب عبد الله حمد في خط الوسط، ويملك مواصفات لاعب الارتكاز المميز، إذ أجاد مهام مركزه بشهادة الخبراء والمحللين، الذين اعتبروه واحداً من مكاسب الموسم الكروي على صعيد اللاعبين الواعدين، وأنه ينتظره مستقبل باهر، ما يصب في صالح المنتخب الوطني مستقبلاً، وليس ناديه وحسب، وأصبح اللاعب أيضاً ضمن تشكيلة المنتخب الأولمبي، رغم صغر سنه، وسيشكل إضافة كبيرة للكرة الإماراتية في السنوات المقبلة، خصوصاً إذا ما حافظ على عقلية احترافية.

وبفضل تألق اللاعب عبد الله حمد، وتقديم نفسه كموهبة جديدة، لم يكن أمام نادي الوحدة سوى تجديد عقده، بعد تصعيده إلى الفريق الأول، لمدة 5 سنوات قادمة، وحتى 2026.

عبد الله حمد..

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