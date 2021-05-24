"العليا للأخوة الإنسانية" و"الاتحاد الدولي الصليب الأحمر" يتعاوننان في نشر الوعي بشأن لقاحات "كورونا"

المصدر: وام

ناقش المستشار محمد عبد السلام ،الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية وجاجان شاباجين ،الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إمكانية التعاون في نشر الوعي بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد وضمان توزيعها بشكل عادل.

وشدَّد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على خطورة التردد في تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد بين بعض الفئات السكانية مؤكدا أن أخذ اللقاح هو الذي ينقذ الأرواح.

من جانبه ناشد المستشار محمد عبد السلام تقديم الدعم في رفع مستوى الوعي حول استغاثة الطوارئ العالمية التي أطلقها الاتحاد الدولي بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال إن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يمكنه أنه يعول على اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في تقديم الدعم لمبادراته بما في ذلك الدعوة إلى التوزيع العادل والفعال للقاحات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم وشدَّد على أن الشراكة والتعاون من شأنهما أن يعملا على تعزيز دور كلتا المؤسستين.

كما ناقش الطرفان الأهداف المشتركة بين المؤسستين ومن ذلك الالتزام بتعزيز الوئام بين كافة الشعوب والإسهام في مجال التعليم بين أوساط الشباب.

وأشار شاباجين إلى أن هناك العديد من المجالات التي نتشارك فيها الأهداف والمنجزات المرجوة ويسعدنا أن نرى مجالات أخرى يمكننا فيها زيادة التعاون المشترك مع اللجنة العليا للأخوة الإنساني.

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