شرطة دبي تعرض برنامج «إعادة تقييم الكاشفين الأمنيين» بمعرض المطارات

المصدر: دبي - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات «معرض المطارات 2021»، الذي يُعد أكبر منصة سنوية لصناعة المطارات في العالم، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة كبار صناع القرار في المطارات الرئيسة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا للبحث عن منتجات وخدمات جديدة لمنشآتهم.

وأكد العقيد المهندس مروان محمد سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني في الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، أن شرطة دبي تشارك للمرة السابعة على التوالي في فعاليات المعرض العالمي المهم بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بهدف عرض أحدث إنجازاتها وخدماتها الذكية في خدمة المسافرين والمتعاملين، إلى جانب عرض البرامج التأهيلية لمفتشي شرطة دبي العاملين على تعزيز الأمن والأمان في المطارات والتدقيق على الحقائب والشحنات.

كما أكد العقيد سنكل حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة المستمرة في المعرض في دوراته المختلفة، وعرض كل ما هو جديد وحديث في العمل الشرطي وفي مجال الخدمات الذكية الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع في المطارات إلى جانب عرض الخدمات التدريبية التي يقدمها مركز دبي لأمن الطيران المدني الهادفة إلى رفع مستوى موظفي شرطة دبي العاملين في مطارات دبي.

إلى ذلك، قدمت الملازم أول منى محمد إسماعيل، شرحاً إلى زوار منصة شرطة دبي حول برنامج إعادة تقييم الكاشفين الأمنيين «TIRT» وهو عبارة عن برنامج طوره وابتكره مركز دبي لأمن الطيران المدني لتدريب وتأهيل وتطوير المفتشين العاملين في مطارات دبي لكشف الأشياء الممنوعة والمحظور نقلها في حقائب المسافرين أو في الشحنات.

وبينت إسماعيل أن البرنامج يحتوي على 3 مجموعات من التدريبات التي يقدمها 7 مدربين لشرح كيفية التعامل وكشف مختلف الأدوات المحظورة التي يتم نقلها في الحقائب والشحنات، إلى جانب قياس أثر التدريب المستمر للموظفين ومستواهم في أداء مهاهم الوظيفية بما يعزز إجراءات السلامة والأمان في مطارات دبي.

من جانبه، قدم العريف أحمد بن عجلان، شرحاً إلى زوار المنصة حول تطبيق شرطة دبي الذكي الذي يوفر إلى مستخدميه مجموعة مهمة من الخدمات الخاصة بحماية حياة الإنسان، والخدمات الجنائية، والخدمات المرورية، وشهادات التصاريح، والخدمات المجتمعية المتعددة.

وأكد أن تطبيق شرطة دبي المتوفر على أجهزة «أيفون» و«أندرويد» يُقدم الخدمات إلى مستخدميه بطريقة ذكية تمكنهم من تقديم الطلبات والاستعلام عن معاملاتهم بسهولة ويسر تماشياً مع التوجهات الحكومية في تقديم خدمات فريدة من نوعها بهدف إسعاد الجمهور.

وشهدت منصة شرطة دبي إقبالاً من المشاركين وزوار المعرض، حيث استمعوا لشرح واف حول الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، مبدين إعجابهم بالتطور اللافت والكبير سواء على صعيد الخدمات الذكية، أو على صعيد البرامج التوعوية والأجهزة الحديثة الهادفة إلى تأمين وحماية الناس.

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