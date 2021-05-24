طقس الإمارات غداً.. حار نهاراُ رطب ليلاً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة صباحا على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر قد تكون ممطرة.

كما توقع المركز أن يكون الطقس حارا نهارا، ورطبا ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار وجنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:25 والثاني عند الساعة 00:14 والجزر الأول عند الساعة 17:47 والثاني عند الساعة 07:01 .

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:06 والثاني عند الساعة 20:15 والجزر الأول عند الساعة 14:42 والثاني عند الساعة 03:02 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 30 50 10

دبــي 45 29 50 10

الشارقة 44 25 55 10

عجمان 44 30 70 15

أم القيوين 43 25 50 10

رأس الخيمة 44 28 55 15

الفجيرة 35 31 80 20

العين 45 32 40 10

ليوا 46 28 55 10

الرويس 47 27 55 10

السلع 44 26 60 15

دلما 41 29 70 15

طنب الكبرى 41 27 70 15

طنب الصغرى 41 27 70 15

أبو موسى 41 27 70 15

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