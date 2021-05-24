«السلامة الغذائية» تغلق «مطعم جيونجو جاردن» في الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم جيونجو جاردن» في جبل الظنة بمنطقة الظفرة والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-2774536) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة بيع وتحضير الأغذية غير الحلال في المنشأة من دون استخراج التصاريح اللازمة، وتخزينها وتحضيرها بالمعدات والأدوات المستخدمة نفسها لتحضير الأغذية الحلال من دون فصلها.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، ويمكن السماح للمنشأة بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاعها واستيفائها جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، ويستوجب على المنشأة تبديل المعدات وتنظيف وتعقيم المنشأة بالكامل قبل إعادة فتحها للجمهور.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتيان في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت كافة اشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز