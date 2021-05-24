عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية عن بعد

المصدر: وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

واستعرض معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع مستجدات تحديث برنامج البعثات الدراسية وجهود تنويع دول الابتعاث ومجالات الدراسة بما يسهم في تزويد الدولة بخريجين ذوي خبرات متنوعة وواسعة تعزز من تنافسيتهم في سوق العمل وتمكنهم من المساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة يحقق رؤية وتوجهات الحكومة بالإضافة إلى بناء الشراكات الأكاديمية والتعاون الدولي مع أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية على مستوى العالم.

وتطرق معاليه إلى معايير اختيار الجامعات والدول ومتطلبات وإجراءات قبول الطلبة إلى جانب الخطوات والمبادرات الداعمة لإعداد الطلبة في المراحل الدراسية المستهدفة للدراسة في دول الابتعاث المتنوعة بما يؤهلهم للحصول على القبول في أفضل الجامعات العالمية.

وأشار معاليه إلى أن المبادرات الداعمة تشمل مبادرات للإرشاد والتوجيه الشامل ومبادرة "انطلاقة" ومبادرة التبادل الطلابي إضافة إلى المبادرات القائمة بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة الثقافة والشباب لتشجيع الطلبة للابتعاث في تخصصات الفنون والثقافة وغيرها.

كما استعرض معاليه ضمن جدول أعمال الاجتماع مستجدات مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم والإحصائيات الرئيسية حول مؤسسات التعليم العالي المرخصة وتوزيعها والبرامج الأكاديمية المعتمدة وتوزيعها بحسب التخصص والدرجات العلمية.

وتطرق معاليه إلى الإنجازات والمشاريع الرئيسية للمفوضية ومن ضمنها إطلاق وتطبيق معايير حديثة للاعتماد وإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية وجهود الاعتراف الدولي والاعتماد المشترك ومشروع المقيم المعتمد إلى جانب التطلعات المستقبلية للمفوضية والخطوات والمشاريع القادمة.

من جانبها استعرضت معالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي مستجدات مدرسة الشراكات التعليمية الافتراضية في أبوظبي التي تم إطلاقها لأول مرة بالتعاون مع مؤسسة "Edurizon" لخدمات التعليم كحل مبتكر يهدف إلى توفير فرص تعليمية للطلبة الذي واجهوا تحدي في استكمال تعليمهم في المدراس الخاصة بسبب الظروف التي فرضتها تداعيات جائحة "كوفيد - 19".

وأوضحت معاليها أنه خلال مرحلتها الأولى التي انطلقت في أكتوبر من العام 2020 توفر المدرسة الافتراضية خدمات التعليم النوعي مجانا للطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الحادي عشر المتقدم حيث تم تسجيل نحو 578 طالبا هذا العام من 15 جنسية مختلفة ويتم متابعة أداء المدرسة بصورة مستمرة من قبل الدائرة بما يضمن جودة مخرجات التعليم.

حضر الاجتماع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أمين عام المجلس وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي وسارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي والدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص - الشارقة ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.

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