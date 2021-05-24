«دبي القضائي» يعرف الجمهور بقوانين استخدام شبكات التواصل

المصدر: دبي - البيان

ينظّم معهد دبي القضائي، غداً، برنامجاً توعوياً يستهدف الجمهور بشكل عام، تحت عنوان «قانون استخدام التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي»، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية للمعهد، والذي يضطلع من خلالها بدور رئيسي في نشر الوعي القانوني في المجتمع، عبر تصميم وتنفيذ عدد من البرامج القانونية التي تستهدف كل شرائح المجتمع، سعياً لإكسابهم مهارات قانونية ومعرفية تحول بينهم وبين الوقوع عن غير عمد تحت طائلة القانون.

وقالت العنود الحمادي، مدير إدارة التأهيل والتدريب في معهد دبي القضائي: نسعى إلى تعزيز منسوب الوعي القانوني لدى مختلف شرائح وفئات المجتمع، عبر برامج ومبادرات حيوية وتمس الحياة اليومية للجمهور. وانطلاقاً من الأهمية التي باتت تستحوذ عليها منصات التواصل الاجتماعي بين الأفراد، يأتي هذا البرنامج التدريبي «قانون استخدام التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي»، والذي نستهدف من خلاله تعريف الجمهور بأبرز المحاور والقضايا المتعلقة باستخدام التكنولوجيا وشبكات العالم الرقمي، وتوعيتهم حول التشريعات ذات الصلة، وكيفية مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمسؤولية الملقاة على عاتق أولياء الأمور، وغيرها من القضايا الهامة والتي تصب في صلب الموضوع.

وأضافت الحمادي: من هذا المنطلق، فإننا ندعو مختلف شرائح المجتمع إلى المبادرة في حضور فعاليات ومحاور هذا البرنامج التدريبي المجاني، والذي سيعقد عن بعد يوم الأربعاء الموافق 26 مايو الجاري، في تمام الساعة 11 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» من خلال الرابط https://bit.ly/3yrvGUx، أو زيارة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد.

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