حمدان بن زايد يستقبل وزيراً في حكومة اقليم السند

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل معالي سيد ناصر حسين شاه الوزير في حكومة اقليم السند بجمهورية باكستان الاسلامية .

ورحب سموه بالوزير الباكستاني مؤكدا على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين الامارات وباكستان والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها ، وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد معالي سيد ناصر حسين شاه على عمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وتسير على نهجه قيادة دولة الامارات الرشيدة .

وقال إن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقتها مع الإمارات وأنها حريصة على دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين معربا عن شكره لدولة الامارات على وقوفها الدائم الى جانب الشعب الباكستاني في مختلف الظروف والمحن التي مر بها وإقامة المشاريع التنموية في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة خديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة الزراعية وسعادة بخيت عتيق الرميثي المستشار بالقنصلية العامة للدولة في كراتشي.

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