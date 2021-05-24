حاكما أم القيوين ورأس الخيمة يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشيخة شمسة بنت ماجد

المصدر: وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا ، ووالدة الشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ عبدالله بن راشد المعلا والشيخ علي بن راشد المعلا والشيخ مروان بن راشد المعلا.

وأدى صلاة الجنازة إلى جانب سموهما .. سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ عبدالله بن أحمد المعلا ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين والشيخ مكتوم بن راشد المعلا والشيخ عبدالله بن راشد المعلا والشيخ علي بن راشد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين والشيخ مروان بن راشد المعلا والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية في أم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشئون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمى رئيس دائرة الأراضى والتنظيم العقاري في عجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وتوجه صاحب السمو حاكم أم القيوين وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو الشيوخ والمسؤولين ليواروا جثمان الفقيدة الثرى في مقبرة أم القيوين.

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