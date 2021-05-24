تعزيز مشاركة المشاريع العملاقة في الوصول إلى حيادية الكربون

المصدر: دبي - البيان

ناقش معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة مع مسؤولي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمشاريع العملاقة على المستوى المحلي في جهود دولة الإمارات للعمل من أجل البيئة والمناخ والوصول إلى حيادية الكربون.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر الشركة في دبي في إطار سلسلة من الجولات والزيارات الميدانية التي ينفذها لعدد واسع من جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات المبادرات الفعّالة في مجال خفض انبعاثات الكربون، بهدف تحفيز وتشجيع مكونات المجتمع كافة وتحديداً القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في هذه الجهود التي من دورها تعزيز العمل من أجل المناخ.

والتقى الدكتور النعيمي خلال الزيارة عبدالله جاسم بن كلبان العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وعبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال: إن مواجهة تحدي التغير المناخي وخفض مسبباته والتكيف مع تداعياته تمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد تعزيز خفض الانبعاثات الكربونية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى حيادية الكربون الركيزة الرئيسة لهذه الأولوية، لذا تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بقوة في تعزيز الوصول لهذه الحيادية. لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على دعم المبادرات الحالية للقطاع الخاص واستقطاب كل مؤسساته على مستوى الدولة للمشاركة في هذه المسيرة التي من دورها تعزيز دور دولة الإمارات في مواجهة التحدي الأكثر تهديداً لاستمرارية الحياة على كوكب الأرض.

شراكة

وأضاف: إن العديد من مؤسسات القطاع الخاص المحلي وعلى وجه التحديد الكيانات التجارية والتصنيعية الضخمة تشارك بفاعلية في الوصول لهذا الهدف، ومن أهمها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي بادرت بشكل طوعي لتطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات وتوظيف التقنيات الحديثة لخفض انبعاثات الكربون في عملياتها إلى أقصى درجة ممكنة.

استثمار

استثمرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ما يقرب من مليار دولار في توظيف التقنيات الحديثة وتطوير مرافقها البيئية منذ عام 2010، لضمان تحقيق أعلى معدلات خفض انبعاثات الكربون وتطبيق معايير الإنتاج والاستهلاك المستدام عبر اعتماد آليات إعادة التدوير والمعالجة.

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