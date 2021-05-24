«أمنية» تُحقّق حلم الطفلة ألكساندرا بالحصول على ألعاب منزلية

المصدر: أبوظبي- البيان

حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية حلم الطفلة ألكساندرا (5 سنوات)، التي تُعاني من لوكيميا الدم، بالحصول على بيت الشجرة، وألعاب الحديقة المنزلية، وذلك بالتعاون مع شركة «ستيب تو مينا»، أكبر شركة لتصنيع ألعاب الأطفال البلاستيكية عالية الجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.

بهذه المناسبة صرح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالقول: «لقد أسهمت جائحة فيروس «كورونا» المُستجّد في زيادة عزلة الأطفال المرضى من المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، وأوقفتهم تقريباً عن الشعور الطبيعي بطفولتهم، التي تتطلّع إلى اللعب والإحساس بالحياة مثل بقية أقرانهم».

وأضاف الزبيدي: «يُسعدنا في المؤسسة أن نواصل العمل، وبدعم من شركائنا الاستراتيجيين، على منحهم بسمة الأمل والتفاؤل، وتمكينهم من ممارسة حياة الطفولة الطبيعية، التي يحتاجون إليها لمقاومة المرض ومواصلة مراحل العلاج مهما كانت صعبة ومؤلمة».

وثمّن الزبيدي جهود شركة «ستيب تو مينا»، الشريك الاستراتيجي للمؤسسة منذ عام 2019، وإحدى الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات، التي تقوم بتحمّل مسؤولياتها تجاه المجتمع، عبر دعم رسالة المؤسسة، مُشيداً بسعيها المتواصل إلى خلق وتعزيز الوعي بأعمال المؤسسة الإنسانية النبيلة، التي تُسهم في تغيير حياة الأطفال المرضى.

من جانبه قال سام قطب، المدير التنفيذي لشركة «ستيب تو مينا» الشرق الأوسط: «نتطلّع إلى هذا الحدث وكل مناسبة لردّ الجميل إلى مجتمعاتنا المحلية، والمؤسسات الإنسانية مثل «تحقيق أمنية»، التي تُغيّر حياة الأطفال نحو الأفضل، وندعم بكل فخر مهمة مؤسسة «تحقيق أمنية» الرامية إلى مساعدة الأطفال، الذين يعانون من أمراض صحية خطيرة، وتحقيق أمنياتهم لمنحهم القوة الجسدية ».‏

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز