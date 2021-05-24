«الإمارات للخدمات الصحية» تتفقد «صحة الأسرة بالشارقة» ومستشفى الفجيرة

المصدر: دبي - البيان

تفقد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كلاً من مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة ومستشفى الفجيرة، في إطار سلسلة متابعاته الميدانية، بهدف الوقوف على كفاءة الخدمات الصحية والجهود المبذولة من الكوادر الطبية والفنية والإدارية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين والمرضى ومتابعة الأداء عن قرب، لضمان أفضل مستويات الرعاية الصحية ومواصلة التطوير وفق معايير ومؤشرات الجودة العالمية.

حرص ومتابعة

وتأتي الزيارات الميدانية في إطار حرص المؤسسة على متابعة احتياجات المنشآت والمرافق الطبية والعمل على دراسة وتوفير المتطلبات اللازمة لحصول السكان على خدمات رعاية صحية متميزة في مختلف التخصصات الطبية، وتطبيق الخطط والبرامج لضمان وصول الخدمة للمرضى والمراجعين بأسرع وقت وبأعلى جودة، من خلال تطبيق أفضل البروتوكولات الطبية والعلاجية ومعايير الجودة الإكلينيكية والحوكمة والابتكار، بما يرسّخ المكانة التنافسية للمرافق الصحية بالدولة. وتأكيد الثقة بقدرة دولة الإمارات على تخطي مرحلة «كوفيد 19» والمحافظة على مكتسبات القطاع الصحي.

سير الأداء

وقام الدكتور السركال بجولة في مرافق مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة ترافقه الدكتورة عائشة سهيل مدير إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث جال على العيادات العامة وقسم «اطمئنان» واطلع على سير العمل، كما استمع لآراء الكادر الطبي والإداري في الأقسام، وأثنى على الجهود المبذولة في المركز وما يشهده من تنوع في الخدمات الصحية وانتظام المراجعين بما يضمن تسهيل معاملاتهم. مؤكداً الالتزام بتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة.

مستشفى الفجيرة

وفي محطته الثانية زار الدكتور السركال مستشفى الفجيرة يرافقه الدكتور محمد عبدالله مدير منطقة الفجيرة الطبية والدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات، حيث اطلع على سير الأداء في أقسام المستشفى وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في الطوارئ والعيادات الخارجية والداخلية، واستراتيجية العمل اليومي من استقبال وفحص وتشخيص الحالات، وتكامل أدوار الفرق الطبية التي تعمل على مدار الساعة للارتقاء بسوية الرعاية الصحية وتسريع وتيرتها، وتوفير فحوصات ولقاحات «كوفيد 19» وفقاً لاحتياجات السكان.

ضمان الجاهزية

أكد الدكتور السركال حرص القيادة على ضمان الجاهزية من ناحية الكوادر الطبية ذات الكفاءة والبنية التحتية والمعدات والمستلزمات الطبية وفق أعلى معايير وممارسات الجودة والسلامة والاستعداد التام للتعامل مع أي مستجدات طارئة. ومشيراً إلى أن المؤسسة تواصل تطبيق استراتيجيتها لتطوير مرافقها الطبية ضمن المعايير والمواصفات العالمية لتطوير نتائج المؤشرات الوطنية الصحية وتعزيز تنافسيتها مع المؤسسات الصحية المرموقة، من خلال تعزيز البنية الرقمية الصحية، واستقطاب الابتكارات الطبية لتحسين أساليب الرعاية الصحية.

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