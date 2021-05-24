إنجاز 35 % من تطوير شارع الملك فيصل في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أنجزت وزارة الطاقة والبنية التحتية 35% من مشروع تطوير شارع الملك فيصل بأم القيوين من دوار الساعة إلى جسر الاتحاد، على أن يتم استكمال المسرب الثالث لكل اتجاه من دوار الساعة إلى جسر الاتحاد بطول 3.7 كيلو مترات.

وعقدت دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين والقائمين على المشروع جرى خلاله مناقشة سير العمل بالمشروع والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن 35%، حيث تم الانتهاء من أعمال شارع الخدمة لشارع الملك فيصل، على أن يتم استكمال إضافة المسرب الثالث لكل اتجاه من دوار الساعة إلى جسر الاتحاد ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال في مارس المقبل.

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