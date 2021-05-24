نهيان بن مبارك يبحث مع سفير عمان سبل تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في قصره، الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.ورحب معاليه - في بداية اللقاء - بالسفير العماني، وتبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد.. وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رسوخ العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان والمستندة إلى روابط تاريخية تجمعها صلة القربى والدم واتساق الرؤى.

وقال إن العلاقات الإماراتية العمانية تزداد صلابة وتطوراً في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين بما يحقق تطلعات شعبيهما.

وأشاد معاليه بمسيرة النهضة المباركة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة في مختلف المجالات حتى باتت نموذجاً استثنائياً في التقدم والتطور بما يحقق المزيد من الازدهار نحو مستقبل مشرق.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي أن العلاقات الإماراتية العمانية استراتيجية وتعد نموذجاً رائداً للعلاقات الأخوية المتجذرة في أعماق التاريخ، والتي تشهد تطوراً مستمراً نحو مزيد من التقدم ومستقبل أكثر إشراقاً.

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