شما المزروعي تستعرض النموذج الإماراتي للاستثمار في طاقات الشباب

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، أمس، في مركز أبوظبي للشباب، عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، خلال زيارته لمقر المركز في أبوظبي.

رافق الوزير خلال الزيارة مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة، وفؤاد غازي ثجيل، سكرتير أول السفارة.. وكان باستقبال الضيف والوفد المرافق سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي.

وقدمت معالي شما المزروعي للوفد عرضاً شاملاً للنموذج الإماراتي للاستثمار في طاقة الشباب الذي يركز على التمكين والإشراك وبناء القدرات واكتساب المهارات وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع، وكيفية الاستفادة منه عربياً للنهوض بواقع ومستقبل الشباب، وتخلله أيضاً بحث آفاق العمل الثنائي المشترك، وسبل تطوير التعاون للعمل على مشروعات ومبادرات شبابية من شأنها المساهمة في تعزيز مشاركة الشباب، وتفعيل دورهم في تحقيق أهداف التنمية على مستوى البلدين، والمنطقة بشكل عام.

علاقات راسخة

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: «نحن سعداء بهذه الزيارة التي تشكل امتداداً لعلاقات قوية راسخة منذ عقود طويلة أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، وتجسد ترجمة لحرص قيادتنا الرشيدة على المضي في تنميتها والارتقاء بها لآفاق جديدة من العمل المشترك في مجالات عدة، لا سيما في العمل مع الشباب وتحفيزهم على المشاركة في تحقيق تطلعاتهم الحالية والمستقبلية بما يعود بالنفع على مسيرة التطور والازدهار للبلدين الشقيقين».

دعم

وقال وزير الشباب والرياضة العراقي: «سعيد جداً بزيارتي لدولة الإمارات التي لطالما كانت ولا تزال من الداعمين لمسيرة التنمية في العراق، وسرني زيارة مركز أبوظبي للشباب، ولقاء معالي شما المزروعي، والاطلاع على مركز أبوظبي للشباب وما يقدمه من خدمات لتمكين الشباب، والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية وقدرتهم على الابتكار في خدمة مجتمعاتهم ومسيرة التنمية والازدهار لوطنهم، والتي أتمنى رؤيتها على نطاق واسع لدينا في العراق».

وأضاف: «تناولنا خلال لقائنا مع معالي الوزيرة قضايا وموضوعات كثيرة تخص العمل الشبابي، حيث اتفقنا على الاستفادة من النموذج الإماراتي في العمل الشبابي من خلال العمل الفوري على ترتيب مجموعة من اللقاءات الافتراضية بين الشباب الإماراتي والعراقي، والتي نتطلع منها لتعزيز آفاق التعاون في الفترة القادمة والخروج بمبادرات ومشروعات من شأنها المساهمة في توفير بيئة مثالية لصناعة مستقبل أفضل للشباب في البلدين الشقيقين».

من ناحيته، قال سعيد النظري: «العراق أرض خصبة للطاقات الشابة التي يمكن لمساهمتها أن تلعب دوراً مهماً في قيادة مسيرة التنمية على مستوى المنطقة بشكل عام، نحن حريصون دائماً على التعاون مع شباب العراق لإشراكهم ومشاركتهم في جميع مبادراتنا، وليكونوا جزءاً لا يتجزأ من سعينا إلى خلق واقع أفضل للشباب في منطقتنا».

وأضاف: «نأمل أن تسهم هذه الزيارة في التأسيس لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في مسيرة العمل مع الشباب العراقي، وأن تكون نقطة انطلاق حقيقية لمشاريع شبابية عراقية موجهة للشباب العربي أينما كان، وتركز على الجوانب الثقافية والمتعلقة بالهوية وبناء الشخصية واكتساب المعرفة والثقافة».

مستقبل أفضل

قالت معالي شما المزروعي: «لدينا كشباب إماراتي وعراقي الكثير من القواسم المشتركة المرتبطة بالثقافة والجذور والقيم، تعززها الأهداف والطموحات المشتركة للمساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين الشقيقين، وبما يضمن بناء مستقبل افضل لأجيالنا القادمة، وذلك من خلال حرصنا على توظيف خبراتنا واكتساب المهارات وبناء القدرات لإيجاد حلول إبداعية ومبتكرة لمواجهة التحديات الحالية وتحويلها لفرص مستقبلية تفعل دورنا في خدمة مجتمعاتنا، وتعزز مساهمتنا في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لدولنا ومنطقتنا».

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