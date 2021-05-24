دواوين الحكام تنعى الشيخة شمسة بنت ماجد

المصدر: أم القيوين - وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس.

وقد نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم.

«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى أبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وتقرر إعلان الحداد الرسمي في إمارة أم القيوين لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم 24/‏5/‏2021 وستقام صلاة الجنازة الساعة العاشرة من صباح اليوم بجامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس بأم القيوين.

وتقدمت دواوين أصحاب السمو حكام الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وأبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.

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