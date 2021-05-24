محمد بن زايد: الإمارات تدعم الجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً مع أخيه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، رحب خلاله بوقف إطلاق النار في غزة، وعبّر سموه عن دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأثنى سموه على الجهود المصرية التي أدت إلى وقف إطلاق النار في القطاع والدور الإنساني المهم الذي قام به الرئيس السيسي للتهدئة وحقن دماء المدنيين الأبرياء.

وشدد سموه على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود خصوصاً من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكداً أن دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام.

› أثنى على الدور الإنساني المهم الذي قام به السيسي للتهدئة

› شدد على الحاجة لبذل المزيد من الجهود من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين

› مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لاستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام

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