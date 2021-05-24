البرلمان العربي يشيد بتجربة الإمارات في تمكين الشباب

المصدر: القاهرة - وام

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن تقديره للجهود الإماراتية البارزة في تمكين الشباب إلى مستويات عالية في المجالات كافة ومشاركتهم في صناعة المستقبل والذي بدا واضحاً في مشروعات كبرى أشاد بها العالم.

جاء ذلك خلال لقائه ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وهناء لوتاه الرئيس التنفيذي لمركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي.

وتناول اللقاء التعاون بين وطني الإمارات ومركز الدبلوماسية البرلمانية التابع للبرلمان العربي وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

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