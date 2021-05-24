غباش يبحث تعزيز العلاقات مع سفراء الأردن والعراق وجورجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي - كلاً على حدة - جمعة عبدالله العبّادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية ومظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة وباتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

تم في اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات ولا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمانات تلك الدول وأهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام. فقد بحث غباش خلال استقباله سفير المملكة الأردنية الهاشمية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

تهنئة

وقدم معاليه التهنئة للمملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعباً بالذكرى المئوية لتأسيس الأردن وتمنياته بدوام الأمن والاستقرار مع مزيد من التقدم والازدهار.

وأكد معاليه أن المملكة الأردنية الهاشمية لديها مكانة خاصة لدى شعب الإمارات منوهاً بالعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتي أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال، منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأشاد معالي صقر غباش بمستوى العلاقات البرلمانية المتميزة التي تربط المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي النواب والأعيان في الأردن ونوه بالتنسيق والتعاون بين مجلس النواب الأردني والمجلس الوطني الاتحادي في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

والتقى غباش، مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة. وركز اللقاء على أهمية العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات والعراق، والتأكيد على وقوف دولة الإمارات إلى جانب العراق بما يحقق كل ما يصبو إليه شعبه الشقيق.

علاقات

كما التقى غباش، باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة وأكد العلاقات المتنامية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية جورجيا.

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