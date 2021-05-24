10 دقائق رحلة متلقي اللقاح في مجلس ضاحية مغيدر

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

كشفت جولة «البيان» لمركز التطعيم ضد «كوفيد 19» بمقر مجلس ضاحية مغيدر بالشارقة، عن مدى التجهيزات ذات المعايير العالمية والمميزة التي أعدتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمنح التطعيم المجاني للمواطنين والمقيمين في الشارقة، من تجهيز للقاحات وإعداد الكادر التمريضي المميز، حيث تبدأ رحلة المتعامل عند دخوله الضاحية بعد أن أخذ مواعيد مسبقة تلافياً للازدحام، ومن ثم مقابلة الطبيب لعمل الفحص اللازم، وإذا كان طالب التطعيم سليماً يمنح الجرعة من خلال كادر طبي وتمريضي وفني من أصحاب الكفاءات والخبرات في المجال الطبي.

كما كشفت الجولة أن رحلة المتعامل لا تتجاوز الـ 10 دقائق حتى يمنح التطعيم ثم يغادر الصالة، كما بينت الجولة تعامل الإمارات الاحترافي مع الجائحة منذ ظهورها، حيث بدأت في تكوين فريق عمل للكوارث لإدارة الأزمة من أشخاص متخصصين في مجالات الصحة والأمن، وتعاملت مع الجائحة من تعقيم وفحوصات وجلب أدوية مخففة لمضاعفات المصابين، إلى التجارب السريرية والمختبرية للقاحات المختلفة بطريقة كسبت ثقة المواطن والمقيم أولاً.

وأكدت الدكتورة أميرة سيف الخاجة مديرة مراكز الرعاية الصحية الأولية في الشارقة والمسؤولة عن مراكز التطعيم بالإمارة، أن عملية التطعيم تهدف إلى تسريع عملية التعافي من «كوفيد 19»، كما أن خدمات التطعيم بالإمارة بدأت منذ سبتمبر 2020، حيث تم في بداية الأمر استهداف خط الدفاع الأول، فتمت عملية التطعيم في أقل من شهرين لكافة العاملين به، ثم بدأنا في ديسمبر 2020 إعطاء التطعيم لأفراد الجمهور ومختلف فئات المجتمع، حيث استهدفنا عدداً كبيراً من أفراد المجتمع سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين على مستوى الشارقة، وما زلنا مستمرين في عملية التطعيمات حتى نتمكن من تحقيق المستهدف المطلوب ونصل إلى التعافي في أقرب وقت.

افتتاح

ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى المراكز الصحية المتوافرة والتي يتجاوز عددها 20 مركزاً صحياً لإعطاء اللقاح تم افتتاح 7 مواقع خارجية، منها مجلس ضاحية مغيدر، وهو أول موقع يتم افتتاحه ثم قاعة إكسبو، ثم قاعة البيت متوحد (مؤقتاً)، ثم ضاحية مويلح، وفي مدينة الذيد تم افتتاح مجلس ضاحية البستان وفي خورفكان مجلس ضاحية حياوة، وفي دبا الحصن مجلس ضاحية دبا الحصن، كما تم افتتاح قاعة في جامعة الشارقة بكلباء. وعن زمن التطعيم أكدت الدكتورة الخاجة أن هناك مواقع تعمل طوال النهار، وأخرى جزئية. وقالت الخاجة، إنه تم تزويد المواقع الجديدة بأحدث الأجهزة الطبية، إضافة إلى توفير الكادر الطبي من ذوي الكفاءات، فكانت كافة التجارب ناجحة، وذلك بفضل الدعم الذي وجدته تلك المراكز والمواقع من وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي وفرت كافة المعينات حتى يؤدي الكادر الطبي والفني والتمريضي مهامه بأفضل صورة، إضافة إلى تعاون إدارة شؤون الضواحي والقرى الذين أبدوا تعاوناً كبيراً، لافتة إلى أن أخذ المواعيد المسبقة ييسر من عملية أخذ اللقاح بعيداً عن الزحام.

تأهيل

وبيّنت أنه في كل موقع تم تجهيز الكادر التمريضي، حيث يتجاوز الـ 10 في كل موقع، وفي قاعة إكسبو 50 ممرضاً وممرضة لخدمة الجمهور، فتم تخصيص كادر مدرب ومؤهل لأداء المهمة، مبينة أن هناك بعض المترددين من أخذ اللقاح، ومنهم من يكون لديه عارض صحي يمنعه من أخذ اللقاح .

سلاسة

أكد مواطنون ومقيمون من آخذي الجرعة الثانية من اللقاح والذين التقتهم «البيان» بضاحية مغيدر في الشارقة التي خصصتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمنح لقاح «كوفيد 19» أنهم لم يشعروا بأي مضاعفات ولا آلام عند أخذهم للجرعتين، مؤكدين أنه لا يختلف عن اللقاحات العادية، حيث تمت العملية بكل سلاسة ولم تستغرق 10 دقائق، مثمنين الجهود والخدمات الطبية المميزة التي وفرتها الدولة لكافة المواطنين والمقيمين والتي من ضمنها إعطاء اللقاح مجاناً، مناشدين كافة المواطنين والمقيمين ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن بضرورة التوجه إلى المراكز الصحية المنتشرة في كافة المناطق الشمالية لأخذ اللقاح حرصاً على سلامتهم وسلامة من حولهم ومجتمعهم من هذا الوباء الذي لا يفرق بين كبير وصغير.

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