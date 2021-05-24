حمدان بن محمد: نستثمر في الأفكار المبتكرة والواعدة التي تترك أثراً إيجابياً على حياة الإنسان

المصدر: دبي - البيان

برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس التنفيذي إنشاء أول منطقة متخصصة ومتكاملة للطباعة ثلاثية الأبعاد في منطقة إكسبو تستهدف جذب رواد الأعمال والمستثمرين، وتتيح المجال أمام الباحثين لتطوير هذه التقنية محلياً وعالمياً.

وقال سمو ولي عهد دبي: «نهدف من خلال إطلاق المبادرات النوعية إلى خلق تغيير جوهري في القطاعات الأكثر تأثيراً على حياة الإنسان، وترسيخ مكانة دبي لتكون محط أنظار واهتمام مراكز البحث والتطوير في العالم بكونها مدينة متكاملة تدمج بين الحاضر بتطبيقات المستقبل الواعد، بينما تتابع التطور المتسارع الذي يشهده العالم».

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي ترأسه سموه أمس، في منطقة الشندغة التاريخية بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث اعتمد المجلس حزمة من القرارات والمبادرات من مختلف القطاعات الاستراتيجية.

حمدان بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد وعبدالله البسطي | تصوير: محمد هشام

ويأتي إنشاء هذه المنطقة تجسيداً لأهداف استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخاً لمكانة دبي كنموذج عالمي لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع القطاع الخاص للارتقاء بمكانة ودور إمارة دبي كلاعب أساسي في مجالات التقنيات المستقبلية.

وذكر سموه أمس: «أطلقنا اليوم أول منطقة متخصصة لدعم تنفيذ استراتيجية دبي لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بهدف تطوير وتبني هذه التكنولوجيا في الأسواق المحلية والشركات الناشئة، دبي مدينة المبدعين والمطورين والشركات والباحثين عن تطوير وتبني هذه التقنية».

ودوّن سموه عبر «تويتر» أمس: «ترأست اجتماع المجلس التنفيذي اليوم، واعتمدنا إنشاء أول منطقة متخصصة للطباعة ثلاثية الأبعاد في منطقة إكسبو.. ستضم مركزاً للأبحاث وأكاديمية ومختبرات تساعد على تطوير هذه التقنية، إضافة إلى مسرعات للطباعة ثلاثية الأبعاد.. لتكون منصة عالمية متكاملة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال».

وتابع سموه: «بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. أصبحت دبي لاعباً أساسياً في مجالات تكنولوجيا المستقبل على مستوى العالم.. وحاضنة للرياديين والمبتكرين في شتى المجالات.. كما رسّخت مكانتها كمدينة متكاملة تدمج بين المستقبل الواعد والتسارع الذي يشهده العالم».

وستكون المنطقة بمثابة منصة عالمية متكاملة لهذه التقنية لجذب المستثمرين ورواد الأعمال من العالم للعمل ومباشرة أعمالهم من إمارة دبي، وستتضمن مركزاً للأبحاث وأكاديمية ومختبرات للطباعة ثلاثية الأبعاد تساعد على البحث وتطوير هذه التقنية محلياً وعالمياً، إضافة إلى مسرعات للطباعة ثلاثية الأبعاد.

ولي عهد دبي مترئساً الاجتماع

سموه متحدثاً خلال الاجتماع بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد وعبدالله البسطي

مكتوم بن محمد خلال الاجتماع

ممارسات

كما اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في إمارة دبي، والتي قدمتها هيئة الصحة في دبي، وتعتمد أفضل الممارسات في الأنظمة الصحية العالمية في مجال خدمات الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، بهدف رفع مستوى خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل إلى مستوى قياسي من خلال نموذج خدمة يتمحور حول تعزيز رحلة المريض.

وتستهدف الاستراتيجية تقديم خدمات طب طبيعي وتأهيلي عالية الجودة بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إطلاق عدد من البرامج الاستراتيجية مثل إدخال تقنيات جديدة لخدمات الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، وتطوير وتنفيذ البروتوكولات والمسارات السريرية، واستحداث نظام إلكتروني خاص للتخطيط ومتابعة الأداء، إضافة إلى استحداث فئة جديدة خاصة بترخيص منشآت إعادة التأهيل، إلى جانب التركيز على استقطاب والحفاظ على الكوادر المؤهلة وتعزيز قدراتهم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

عبدالله المري وسعيد الطاير وسلطان بن سليم وسامي القمزي وحمد الشيباني

ضاحي خلفان وعبدالله المري خلال الاجتماع

جذب الجامعات

وخلال الاجتماع اعتمد المجلس التنفيذي سياسة جذب وتنظيم فروع الجامعات الدولية التي قدمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إذ رسّخت دبي مكانتها كوجهة عالمية في دبي، عبر توفير فرص وخيارات تعليمية في 28 فرعاً من فروع الجامعات الدولية مثل: جامعة London Business School من المملكة المتحدة، وتصنف ثالث أفضل كلية إدارة أعمال بحسب تصنيفات QS العالمية لأفضل 10 كليات إدارة أعمال في العالم، وجامعة Manchester من المملكة المتحدة وتصنف 27 بحسب تصنيفات QS العالمية وغيرها من الجامعات الأخرى.

ودوّن سمو ولي عهد دبي عبر «تويتر»: «كما اعتمدنا سياسة جذب وتنظيم فروع الجامعات الدولية التي قدمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، البنية التحتية ذات المستوى العالمي والتشريعات الداعمة جعلت دبي مقراً لـ 28 فرعاً من فروع الجامعات الدولية، وتسعى لاستقطاب المزيد من المؤسسات التعليمية المرموقة».

وأثبتت إجراءات إمارة دبي المتعلقة بالتخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد 19» العالمية واستمرار عمل الجامعات وفقاً لبروتوكولات وإجراءات إمارة دبي، تعزيز تنافسية دبي في جذب الطلبة، حيث شهدت فروع الجامعات الدولية في المرحلة الحالية إقبالاً متزايداً من الطلبة المقيمين على الدراسة فيها كبديل عن الدراسة في الخارج، حيث أظهرت مرونة عالية في التناغم مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وساهمت عدة عوامل أساسية في اختيار الطلبة لدبي كمكان لاستكمال دراستهم، منها وجود بنية تحتية تعليمية متكاملة جذبت مؤسسات عالية الجودة ذات تصنيفات دولية متقدمة، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات العالمية منها مبادرة «الدراسة في دبي»، ومواءمة برامج الجامعات مع القطاعات الرائدة عالمياً والقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في إمارة دبي للطلبة في مختلف المجالات، إلى جانب الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتلاءم مع التطورات المستجدة.

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