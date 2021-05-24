الحمادي: 16حديقة جديدة في رأس الخيمة خلال الأعوام الـ 3 المقبلة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي المدير العام لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن تدشين 16 حديقة جديدة خلال الأعوام الـ 3 المقبلة، ضمن خطط مؤسسة الزراعة التجميلية، التي تستهدف توفير المزيد من المناطق الترفيهية الخارجية للمقيمين والزوار، وتركز الحدائق على تشجيع الصحة الجيدة، من خلال احتوائها على ميزات مثل ساحات الجري وممارسة رياضة المشي ومسارات الدراجات وأدوات الرياضة، وستخضع الحدائق القائمة لبرنامج تجديد، كما ستخضع شبكات الطرق الرئيسية الداخلية والخارجية للزراعة التجميلية.

وأضاف: «لدينا حالياً 10 حدائق عامة، منها 2 في شعم وخزام هي حدائق مخصصة للسيدات، بالإضافة إلى الحدائق على امتداد الشريط الساحلي للإمارة».

وقال الحمادي: «تُولي مؤسسة الزراعة التجميلية اهتماماً كبيراً للعمل على الارتقاء برفاهية كل مواطن ومقيم وزائر لإمارتنا، تطبيقاً لمعايير الخدمة العالية للزراعة التجميلية الحالية والتصميم المستوحى المدروس للزراعة التجميلية الجديدة في كل من الحدائق والطرق العامة، وعلى الرغم من جائحة (كوفيد 19)، فقد استثمرنا بشكل كبير في الآلات والمعدات الجديدة لفرق العمل لتمكينهم من القيام بأفضل عمل ممكن».

تطوير الشواطئ

وأوضح الحمادي: «وضع برامج تطوير خاصة للشواطئ المفتوحة في مختلف مناطق الإمارة، وتتضمن تلك البرامج التركيز على الصحة والرفاهية مع إضافة أدوات الرياضة الشاطئية مثل ملاعب كرة الطائرة مع وسائل الراحة مثل الحمامات، بالإضافة لتهيئة الأرصفة، لتناسب حركة أصحاب الهمم وكبار المواطنين، بهدف توفير بيئة عائلية، للاستمتاع بالأجواء الشاطئية على مدار العام».

وكشف الحمادي عن تنفيذ خطط طموحة لاعتماد الري الذكي، حيث بدأت المؤسسة خلال العام الماضي بتحويل 20% من إجمالي شبكة الري الحالية إلى أنظمة الري الذكية، بوحدات تحكم ذكية، والتي تسهم في توفير المياه بنسبة 19% لكل موقع إلى جانب المرونة وكفاءة الخدمة التي يوفرها، بما في ذلك القدرة على تشغيل وإيقاف الصمامات عن بُعد اعتماداً على الظروف الجوية، وتحديد أوقات الري، كما وضعنا خططاً لعام 2021 بتحويل 30% أخرى من الشبكة الحالية.

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