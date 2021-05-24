تعاون بين الإمارات واليونان في الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية

المصدر: دبي- البيان

بحثت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية اليونان سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، وتوسيع آفاق مشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح وتبادل المعرفة، في مجال تطوير الخدمات الرقمية، للارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء الحكومي، بما يسهم في تحسين حياة المجتمع.

جاء ذلك، خلال اجتماع «عن بعد» بين معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وكيرياكوس بييراكيكس وزير الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان، ضمن جهود حكومتي البلدين، لتفعيل مذكرة التفاهم في مجال تطوير الخدمات الرقمية، التي تم توقيعها في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي للخدمات.

شارك في الاجتماع الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وصقر بن غالب مدير مكتب الذكاء الاصطناعي، ومن الجانب اليوناني ديميترا ليجورا رئيس الموظفين لدى الأمانة العامة للحوكمة الرقمية وتبسيط الإجراءات، وبنتاليس غاسيو مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية، وماريا مفريداكي مستشار الشؤون الدولية لوزير الحوكمة الرقمية.

تعزيز الشراكات

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن حكومة الإمارات تحرص على تعزيز الشراكات مع مختلف حكومات العالم لدعم عمليات التحول الرقمي في مجالات العمل الحكومي، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأنشطة الرقمية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بأداء الحكومات وتحسين حياة المجتمعات.

قصص نجاح

من جهته، قال كيرياكوس بيراكاكيس وزير الحوكمة الرقمية اليوناني: إن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أكثر الدول، التي تمتلك قصص النجاح في مجالات التحول الرقمي، وتبني الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج العمل الحكومية، وإن مذكرة التفاهم في مجال تحسين وتطوير الأنشطة الرقمية مع الإمارات تبني على العلاقات والتعاون المشترك بين الدولتين، بما يضمن تشكيل وتصميم مستقبل رقمي أفضل للمجتمعات.

ابتكار

استعرض الجانبان سبل التعاون في تحسين الأنشطة الرقمية وتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي والتحديات التي تواجهه، وركز الاجتماع على أهمية بناء وتعزيز الأنظمة الرقمية والبنية التحتية الذكية وتسخير تكنولوجيا المستقبل لابتكار نماذج جديدة ذات كفاءة عالية في تقديم الخدمات للمتعاملين.

وتناول المجتمعون الرؤى والتصورات والأولويات المستقبلية الداعمة لمسيرة تطوير الخدمات الرقمية في اليونان، بالاستفادة من الخبرات الإماراتية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز