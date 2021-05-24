«كهرباء دبي» تدشن 6 محطات نقل رئيسية جديدة خلال 2021

المصدر: دبي - البيان

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 6 محطات نقل كهرباء رئيسية جديدة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.1 مليار درهم منذ بداية 2021 وحتى 30 أبريل الماضي، منها محطة جهد 400 كيلوفولت في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وبقدرة تحويلية 2020 ميجافولت أمبير، و5 محطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت في عدة مناطق في دبي بقدرة تحويلية 750 ميجافولت أمبير. وتغذي المحطات مناطق: السطوة ونخلة ديرة وجبل علي الصناعية الأولى ومنطقة أم الدمن.

وتطلّب إنجاز المحطات أكثر من 10.6 ملايين ساعة عمل آمنة على الرغم من المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة كورونا المستجد خلال المراحل النهائية للتنفيذ، حيث تم استخدام أحدث التقنيات المعتمدة في إنشاء محطات الكهرباء عالمياً وذلك لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للحفاظ على صحة جميع موظفي الهيئة وأفراد المجتمع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. ويأتي تدشين محطات النقل الجديدة ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب، وبالاعتماد على أحدث أدوات استشراف المستقبل وأفضل التقنيات الرقمية والذكية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية. وتصل القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في قطاع نقل الكهرباء إلى 8.8 مليارات درهم، منها 2 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و6.8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت.

إنسيابية

ومن جهته أشار المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، إلى أن تنفيذ محطات النقل تم وفق الخطط الموضوعة رغم المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن إجمالي محطات النقل جهد 400 كيلوفولت في دبي حتى 30 أبريل 2021 يبلغ 24 محطة، إضافة إلى 3 محطات قيد الإنشاء، بينما يصل إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت إلى 312 محطة، إلى جانب 39 محطة قيد الإنشاء.

ريادة

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء بما في ذلك الإجراءات، والوقت، والتكلفة، واعتمادية إمدادات الكهرباء وشفافية التعرفة.

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