تفاهم لتقييم الكفاءات الفنية والسلوكية لموظفي «دبي للثقافة»

المصدر: دبي - البيان

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في إمارة دبي بشأن التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، ونصت المذكرة على آلية التعاون بين الطرفين بشأن تقييم الكفاءات الفنية والسلوكية لموظفي هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من كون دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جهة حكومية متخصصة في إدارة وتنمية الموارد البشرية، وتطوير الكفاءات الفنية والسلوكية لمختلف الفئات الوظيفية، من خلال منظومة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات والخدمات المتعلقة بالموارد البشرية.

وقع المذكرة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهالة يوسف بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، حيث تم التوقيع عن بعد من خلال تقنية «ميكروسوفت تيم».

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرص الدائرة على تقديم كل أشكال الدعم للجهات الحكومية في دبي، والتعاون معها للإرتقاء بالمورد البشري، وتمكينهم من الإبداع والإبتكار في المجالات الوظيفية ذات التأثير المهم في العمل الحكومي.

مزايا

وقال: إن مركز تقييم الكفاءات في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، سيقوم بموجب مذكرة التفاهم مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، بإجراء تقييم الكفاءات في الهيئة.

وأضاف: إن المركز يتبوّأ مكانة مهمة كونه مساهماً رئيساً في مسيرة التوطين والتنمية البشرية في حكومة دبي، باعتباره مسؤولاً عن تحديد آليات اختيار موظفي الحكومة، وتطوير آليات ترقيتهم، وتقييم مستوى المهارات القيادية والكفاءات الحكومية.

ومن جانبها أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن الاتفاقية تأتي في إطار استشراف الاحتياجات المستقبلية للكوادر العاملة في الهيئة وفتح آفاق جديدة لتطويرها.وقالت: نحرص في دبي للثقافة على تعزيز أطر شراكاتنا مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية بهدف التحسين المستمر في أدائنا المؤسسي وضمان الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري لدينا. وسوف يساعدنا هذا التعاون في تبادل المعارف مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والاستفادة من خبراتها في تقييم كفاءات كوادرنا وتحديد متطلبات تطويرها والارتقاء بها.

ونصت مذكرة التفاهم كذلك على التعاون في مجالات التدريب والتعليم الداعم لتطوير الأداء المؤسسي، وإكساب موظفي الطرفين معارف ومهارات جديدة في مجال عملهم، والتعاون في مجال برامج إعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية، والتعاون في توثيق ونشر وتبادل أفضل الممارسات الحكومية وإثراء المحتوى المعرفي للخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية، وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين الطرفين.

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