عجمان تستأنف إقامة الحفلات والأعراس اعتباراً من 1 يونيو المقبل

المصدر: عجمان- البيان

أصدر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان قراراً بالسماح باستئناف إقامة الحفلات والأعراس في الفنادق، وقاعات الأفراح اعتباراً من 1 يونيو المقبل، حرصاً على التيسير على المجتمع، وتمكينه من الاحتفال بمثل هذه المناسبات الاجتماعية، مع مراعاة تطبيق مجموعة من الاشتراطات والتدابير الوقائية، التي تكفل سلامة وصحة جميع المشاركين في هذه المناسبات.

وتضمنت اشتراطات إقامة حفلات الأعراس والمناسبات الاجتماعية، ألا يزيد عدد الموجودين داخل القاعة على 100 شخص، والحد الأقصى 5 أشخاص على كل طاولة، مع تطبيق التباعد الجسدي، كما تضمن القرار اشتراط حصـول جميـع الحضور والعاملين في الفنادق وقاعات الأفراح على جرعتي لقاح «كوفيد 19»، وإبراز ذلـك من خلال تطبيق الحصـن. وشدد فريق الطوارئ والأزمات على الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع ».

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