مجلس «آيرينا» يعقد اجتماعه الـ 21 غداً افتراضياً

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق غداً أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد وبمشاركة 280 مسؤولاً من 96 دولة.

يأتي الاجتماع قبيل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP26» هذا العام وبالتزامن مع سعي البلدان المتواصل لإرساء سياسة محددة لقطاع الطاقة بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإبقاء الحرارة دون 1.5 درجة مئوية.

يترأس اجتماعات المجلس التي تعقد على مدار يومين أكيهيكو ناكاجيما الممثل الدائم لدى الوكالة وسفير اليابان لدى الدولة، كما سيتم تنظيم جلسة خاصة حول أنظمة الغذاء والطاقة اليوم.

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