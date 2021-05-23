سارة الأميري تعلن بدء "مسبار الأمل" مهمته العلمية لاستكشاف المريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء قائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" اليوم "الاحد" عن بدء المهمة العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ والتي ستستمر لمدة عامين.

وقالت معاليها: سنعمل خلال الفترة القادمة على الحصول على أول صورة كاملة لطبقات الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

وأضافت: التقطت هذه الصورة في الخامس من مارس 2021، ومن ارتفاع يصل إلى 15,000 كم فوق سطح المريخ بواسطة المقياس الطيفي للأشعة تحت الحمراء EMIRS”". وتُظهر الصورة درجة حرارة سطح الكوكب، حيث تظهر في وسط الصورة منطقة ثارسيس، ويمكن رؤية الفجر على الجانب الأيمن من الكوكب.

واشارت إلى أن انخفاض درجات حرارة السطح التي نلاحظها في هذه الصورة يرجع إلى طبيعة سطح المريخ الغبارية، كما نلاحظ ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي ليلاً عند ارتفاع 25 كم فوق المنطقة نفسها ( منطقة ثارسيس).

وأشارت الى ان هذه الصور تظهر نوعية البيانات التي ستلتقطها كاميرا الاستكشاف الرقمية "EXI"، بشكل روتيني في هذه المرحلة. تتكون هذه الصورة الملونة من خلال جمع الحزم الضوئية المرئية الحمراء والحزم الضوئية ما فوق البنفسجية.

وقالت: تظهر في هذه الصورة الملتقطة بواسطة المقياس الطيفي للأشعة فوق البنفسجية EMUS أشعة الشمس المنعكسة عن سحابة الهيدروجين الذري المحيط بالكوكب. تعد هذه البيانات قيمة جداً فمسبار الأمل التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، هو الوحيد القادر على التقاط هذا النوع من الصور حول كوكب المريخ.

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